Devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale San Luca il ricavato dal Gran Galà di Carnevale

E’ stato devoluto al reparto di Neonatologia e pediatria dell’ospedale San Luca il ricavato, al netto delle spese sostenute, del Gran Galà di Carnevale, organizzato dall’amministrazione comunale il 18 febbraio alla Cavallerizza di piazzale Verdi.

Questa mattina (3 aprile), l’assegno simbolico di 1.300 euro è stato consegnato direttamente nel reparto di pediatria del San Luca dall’assessore alla cultura Mia Pisano e dal vicesindaco e assessore al sociale Giovanni Minniti, accompagnati dalla presidente Maria Bruno dell’associazione Laboratorio Brunier, che ha coorganizzato l’evento dello scorso carnevale.

La somma di denaro donata sarà utilizzata dal reparto per acquistare un apparecchio di monitoraggio pediatrico.

“Con il Gran Galà l’amministrazione ha voluto fin da subito realizzare un evento che avesse una finalità benefica – hanno spiegato gli assessori Pisano e Minniti – . Per questa edizione in particolare abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sull’ospedale San Luca, un luogo di cura così importante per tutta la nostra comunità, e al suo interno abbiamo ritenuto importante rivolgere una particolare premura nei confronti dei bambini, che della nostra comunità rappresentano il futuro più radioso”.

Ad accogliere l’amministrazione comunale c’erano il direttore sanitario dell’ospedale San Luca, Luca Lavazza e il direttore del reparto di Neonatologia e pediatria, Angelina Vaccaro. “Ringraziamo l’amministrazione comunale – hanno detto – per questa donazione, che servirà a migliorare il monitoraggio e l’assistenza dei nostri piccoli pazienti ricoverati”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa