Elezioni Campi, con Gandola sindaco anche Lega e Forza Italia

“Siamo pronti alla sfida elettorale certi di essere fondamentali per consentire alla larga coalizione di centrodestra di vincere le elezioni comunali di Campi Bisenzio”.

Si esprime così Gianni Baudo, ex consigliere comunale ed oggi capolista della lista civica “Cambiare si può” che appoggia Paolo Gandola quale candidato sindaco sostenuto anche da Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano e Noi moderati.

“Sabato scorso – continua Baudo – abbiamo debuttato al mercato pomeridiano con il nostro gazebo, il nostro simbolo e le bandiere arcobaleno. Oggi voglio ringraziare le tante persone che mi hanno e ci hanno dato fiducia e sono entrate a far parte della nostra lista, sposando il nostro progetto politico. Tra i candidati – annuncia Baudo – vi sono due giovani di talento: Maria Lucia Viola, di 26 anni, laureanda in Giurisprudenza e Leonardo Laurini di 27 anni. In lista, ancora, Antonella Musci, un volto conosciuto da tutti a Campi, una donna coraggiosa e di talento, titolare, da alcuni anni, del bar Ercole di via Botticelli.

Anche con lei continueremo a chiedere a gran voce di rivedere il progetto della tramvia dalle Piagge a Campi Bisenzio affinché via Botticelli e piazza Aldo Moro non siano stravolte con la chiusura al traffico veicolare e l’abbattimento degli alberi dell’area verde.

La nostra lista, continua Baudo, si colloca pienamente nel centrodestra campigiano e sostiene convintamente Paolo Gandola quale candidato sindaco apprezzando la sua competenza e l’infinita lealtà.

Per il bene della nostra città abbiamo ritenuto necessario non andare da soli ma coalizzarsi, tutti insieme agli altri partiti e movimenti, per dare sostanza al cambiamento e consentire all’alternativa di prevalere.

Certi, come siamo, che stavolta a Campi “Cambiare si può” ed anche noi saremo decisivi, con i nostri voti, il nostro impegno ed i nostri progetti, per portare alla vittoria tutta la nostra coalizione, sempre più grande, coesa ed unita”.

Fonte: Ufficio Stampa