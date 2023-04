Elezioni Pisa, Virginia Mancini candidata con Fratelli d'Italia: "Felice di tornare a casa"

"Virginia Mancini sarà una delle candidate di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali. È per me un onore e un’emozione allo stesso tempo. Abbiamo una lista di candidati e candidate molto valida su cui abbiamo lavorato in questi mesi. Fratelli d’Italia continua a crescere, puntiamo ad essere il primo partito di Pisa alle prossime comunali. Il nostro traino e punto di forza è Giorgia Meloni" dichiara il Consigliere regionale di Fdi Diego Petrucci.

Presenti alla conferenza stampa, presso il comitato elettorale di Fratelli d’Italia in via Battelli a Pisa, la capogruppo uscente in Consiglio comunale Giulia Gambini, i consiglieri uscenti Maurizio Nerini e Francesco Niccolai, e la candidata al consiglio comunale Rachele Compare.

"Per me rappresenta un ritorno a casa - sottolinea Virginia Mancini, uscita nelle scorse settimane dal partito di Forza Italia -. Ho iniziato la mia attività come militante e poi nelle istituzioni grazie a Diego Petrucci. La mia prima candidatura al Consiglio di circoscrizione risale al 2003. Sono politicamente nata con Alleanza Nazionale e sono felice di tornare a casa. Da tempo cercavo nuovi stimoli per recuperare quell’entusiasmo che avevo un po’ perso nel tempo. La decisione non è stata semplice, ringrazio il gruppo di Forza Italia di Pisa con cui ho lavorato per 5 anni e con cui sono rimasta fino all’ultimo giorno di consiliatura per il rispetto degli elettori. La mia priorità è mettermi a disposizione dei cittadini e di Pisa".

"Virginia Mancini è un ulteriore valore aggiunto che va ad unirsi al gruppo di Fratelli d’Italia in vista delle prossime amministrative - spiega Rachele Compare -, Un’esperienza che sarà entusiasmante per tutti noi, abbiamo a cuore la città e la comunità".

Fonte: Ufficio stampa