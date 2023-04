Eroina sotto la leva del cambio, in manette trentenne

I carabinieri di Montepulciano hanno eseguito l’arresto di un trentenne trovato in possesso di eroina. Nel corso di un posto di controllo, l’attenzione dei militari è caduta su di un’auto condotta dall'uomo, che visibilmente nervoso è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di eroina che teneva nascosta nella scatola della leva del cambio della propria auto. L’uomo, arrestato, è stato condotto in carcere messo a disposizione della Procura della Repubblica di Siena.