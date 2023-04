Etrusca cade a Faenza all'overtime

Partenza lenta per la compagine Sanminiatese priva di Cipriani e Venturoli. Marchini & Co. iniziano schierando Tozzi, Quartuccio, Bellavia, Spatti e Ohenhen.

Dopo i primi minuti sottotono, i biancorossi si sbloccano a livello offensivo portandosi sul +4 con i due liberi convertiti da Tozzi a 5’ dal termine.

Qualche disattenzione difensiva di troppo permettono a Siberna e Voltolini di portarsi in perfetta in parità.

Per San Miniato è il solo Tozzi a tenere botta ma Poggi per Faenza, si carica la squadra e fa la voce grossa.

Marchini ricorre al primo time out.

Capozio riporta a -1 ma Capitan Petrucci è un cecchino e risponde colpo su colpo.

Nella metà campo biancorossa sono Quartuccio e Guglielmi (top scorer al termine con 20 pt e ben 6 triple a segno) i ‘duri a morire’ con canestri fondamentali: +2 Etrusca.

Se per Faenza è Aromando a tirare le fila, per l’etrusca è ancora il cecchino Guglielmi a chiudere la frazione con una bomba affatto facile.

(21-23)

Guglielmi apre il secondo quarto con un’altra bomba, fondamentale: +2 San Miniato dopo 1’50’’ giocati.

Poggi si inventa il canestro della parità (26-26) e si guadagna anche un libero che converte quindi del 2+1.

Faenza infligge un parziale 8-0 che spegne l’inerzia Etrusca ma il solito MONUMENTALE Tozzi piazza una bomba da casa sua e con 5’42’’ da giocare riporta la perfetta parità a 31-31. Il numero #99 non contento ne segna altri due e si porta in doppia cifra.

Per Faenza Aromando fa tutto da solo: sbaglia, si prende il rimbalzo, segna e subisce fallo.

Coach Marchini è costretto a chiamare time out. C’è bisogno di una scossa ma l’Etrusca non si smuove e Faenza ne approfitta portandosi a +4.

Quartuccio buca di nuovo la retina dalla lunga distanza ma Faenza è precisa e continua con Morciano che sullo scadere si inventa una magata e segna il canestro del +6. Si va al riposo lungo sul 43-37.

Al rientro dagli spogliatoi le due squadre si scrutano senza mai allungare troppo. Il divario è lo stesso. Il punteggio segna 55-47 con 3’ da giocare.

Aromando come un trattore si fa spazio sotto canestro ed è di nuovo 2+1: arriva il primo vantaggio in doppia cifra per Faenza, l’Etrusca infatti rincorre di 11 lunghezze.

Guglielmi piazza la sua quinta tripla e riapre le danze ma Bandini rincara la dose: insieme a Siberna capitalizza dei punti importanti che riportano la doppia cifra di svantaggio.

Tozzi in uscita dalla panca ritrova fiducia e a fil di sirena segna il canestro che vale il nuovo -8.

Mancano gli ultimi 10’ da giocare. Si riparte da 61-53.

Bellachioma con due triple pazzesche porta San Miniato a -2. L’Etrusca NON MOLLA MAI. La serata di San Miniato dalla linea dei 6.75 è buona (chiude con 14/30).

‘Bella’, non contento ne piazza un’altra e porta i biancorossi di nuovo in perfetta parità (66-66). MAMMA MIA.

Aromando, tallone d’Achille per Capozio e compagni, continua a punire la difesa biancorossa con il suo 25esimo punto.

Spatti da 3 tiene viva l’Etrusca e Bellacchioma sigla la nuova parità.

Il ferro dice ‘no’ alla tripla di Tozzi che poteva valere il sorpasso ma anche il canestro di Aromando si schianta sul ferro che quindi spedisce le due squadre all’over time (71-71).

Negli ultimi 5’ aggiuntivi le due squadre si inseguono senza mai allungare. Comincia Poggi e poi replica Capozio. A 49’’ alla fine Faenza è in vantaggio di una sola lunghezza.

…E come un déjà-vu, la tripla di Bellachioma sulla sirena che valeva la vittoria, si incastra fra il ferro e il tabellone.

Una sconfitta che brucia, dopo una rimonta importante contro una squadra strutturata e fisica come Faenza.

Un grande cuore di TUTTI i ragazzi scesi in campo che in una situazione di emergenza infortuni hanno risposto ‘presente’ a partire da un monumentale Guglielmi con 6 triple a segno e top scorer di San Miniato; un instancabile Tozzi e un caldissimo Bellachioma.

Blacks Faenza - La Patrie San Miniato 80-79 d1ts (21-23, 22-14, 18-16, 10-18, 9-8)

Blacks Faenza: Aromando 28, Petrucci 14, Poggi 12, Pastore 8, Voltolini 6, Bandini 4, Siberna 3, Vico 3, Morciano 2, Castellino, Ragazzini ne, Nkot nkot ne. All. Garelli; Vice Pio e Monteventi.

La Patrie San Miniato: Guglielmi 20, Tozzi 15, Bellachioma 13, Spatti 10, Ohenhen 9, Quartuccio 7, Capozio 5, Bellavia, Cipriani ne, Speranza, Tamburini ne, Venturoli ne. All. Marchini; Vice Regoli e Latini.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa