Ex Montevivo e piscina, anticipazioni dagli incontri della giunta nelle frazioni

Avviato a gennaio, si è concluso martedì 28 marzo 2023, dopo aver toccato le varie zone della città, il calendario di appuntamenti Frazioni al centro, promosso dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro.

Pozzale e Pontorme le ultime tappe del percorso che ha visto la sindaca Brenda Barnini e la giunta fare il punto con i cittadini sui temi di maggior interesse.

Dalle manutenzioni del verde a quella delle strade, dalle scuole ai parchi, o ancora la viabilità e i parcheggi fino ad arrivare al recupero di aree abbandonate: questi alcuni degli argomenti al centro del confronto che ha fornito importanti spunti di riflessione.

"Sono stati mesi difficilissimi, in particolare quelli dell’emergenza Covid, che hanno messo in discussione gran parte delle priorità dell’amministrazione, in cui abbiamo cercato di far fronte alle esigenze primarie anche rivedendo l’erogazione dei servizi - ha ricordato la sindaca Barnini - Penso alle manutenzioni nelle scuole per renderle a misura di emergenza. Abbiamo cercato di sostenere il tessuto associativo della città. Abbiamo cercato di offrire soluzioni in un momento in cui sembravano essercene davvero poche. Inevitabilmente qualcosa è rimasto indietro, mi vengono in mente le manutenzioni strade: in questo anno, stiamo dando e daremo massima priorità a questo settore continuando a portare avanti anche la realizzazione di nuove infrastrutture. Penso alla bretella di collegamento fra Empoli centro e la zona di Carraia, destinata a proseguire almeno fino al cimitero dei Cappuccini. È in costruzione e sarà aperta a settembre la bretella di collegamento fra Empoli est e la zona di Serravalle: su questo cantiere sono stati investiti 2 milioni da bilancio comunale".

A questo si aggiunge la realizzazione del ponte sull’Orme, lungo la Statale 67, e ancora la prospettiva legata al raddoppio fra Empoli e Granaiolo.

"Non porta soltanto disagi che di certo non sono trascurabili - ha spiegato la sindaca - Porta con sé per esempio l’allargamento del sottopasso di via Bonistallo, accanto al polo scolastico delle superiori, l’ampliamento del sottopasso in zona Carraia. Resta un terzo sottopasso cittadino importante, quello di via Pratignone, legato però al recupero della ex Montevivo, di proprietà privata. È chiaro che da qui a fine mandato non tutte queste cose saranno realizzate ma incamminate sulla strada della soluzione, questo sì. E non era scontato".

Per quanto concerne la viabilità, la sindaca ha sottolineato come "si tratti di un tema centrale", spiegando che "in merito alle piste ciclabili, abbiamo adottato uno strumento di pianificazione di tutti i percorsi e ne abbiamo realizzati circa la metà, dotandoci anche del Piano urbano della mobilità sostenibile. Proprio questa visione collettiva ci consente di intercettare eventuali bandi ed eventuali finanziamenti. Il prossimo tratto su cui stiamo lavorando interessa Pozzale: è in corso la progettazione del tratto che toccherà anche Corniola".

L’iniziativa è stata utile anche per ricordare gli investimenti sulla scuola e la cultura messi resi possibili anche dai finanziamenti PNRR intercettati dall’amministrazione, con da un lato fra l’altro il via al cantiere del Melograno, la fase di approvazione del progetto esecutivo per il rifacimento dello Stacciaburatta o ancora la realizzazione in corso della nuova scuola primaria di Pontorme con l’adiacente palestra, e dall’altro la nascita del Parco Culturale con il teatro comunale Il Ferruccio.

E sullo sport, con l’avvicinamento alla fase di cantiere di "uno dei più grandi investimenti mai fatti in città, 7 milioni di euro, quello dello stadio dell’atletica in zona via Sanzio" e il capitolo piscina. "C’è una proposta che stiamo esaminando da parte di un raggruppamento di soggetti privati interessati a fare investimento e una gestione ventennale - ha ricordato la sindaca Barnini - Da qui a qualche mese vorremmo definire l’argomento".

Il tutto senza trascurare il tema dell’ambiente, anche con azioni di efficientamento energetico che hanno interessato fra l’altro tutto il sistema dell’illuminazione pubblica, o con lo sviluppo del Patto per il verde, senza trascurare la costante azione di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa