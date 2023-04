In Vespa al Ponte, oltre 300 sulle due ruote in Valdinievole

Con la manifestazione “In Vespa al Ponte” si sono aperte ufficialmente le manifestazioni realizzate direttamente dall'amministrazione comunale per l'anno 2023.

Bellissimo inizio, visti gli oltre 300 vespisti presenti questa mattina in Piazza del Santuario con ben 9 Vespa Club provenienti da fuori regione (VC San Bartolomeo in Galdo, VC Trieste, VC Insetti scoppiettanti Udine, VC Giulianova, VC Guardiagrele, VC Vespa nel Tempo Roma, VC Mirabello Monferrato, VC Montebelluna, VC La Spezia che si sono allineati per la partenza dopo la benedizione del parroco di San Michele Arcangelo Don Fabiano Fedi avvenuta dal balcone del Municipio.

E' stato il Comune di Buggiano che ringrazio, - prosegue l’Assessore Beatrice Giannanti - per questo anno ad accogliere il passaggio dei vespisti con un aperitivo nella caratteristica Piazza del Bestiame preparato dalla Taverna del Vin Vino.

La suggestione di Piazza del Bestiame ha affascinato tutti i partecipanti al radunio. Questo luogo apprezzatissimo è stata la primizia per questa edizione che ha visto l’assessore Beatrice Giannanti consegnare al sindaco di Buggiano Daniele Bettarini una targa ricordo dell’evento.

Concluso l’aperitivo i vespisti hanno fatto rientro verso Ponte Buggianese dove parte di questi ultimi si sono fermati per il pranzo di fine raduno al Circolo Arci.

In quella sede l'Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese, il vespa club Il Ponte Mediceo ed il vespa club Monsummano Terme hanno premiato:

- il vespista più giovane – Daniele Atzori - Vespa club Montemurlo

- il vespista più esperto – Claudio Paperini – Vespa club Pontedera

- la vespista più esperta – Daniela Pellegrini – Vespa club Lucca

Infine la famiglia Cecili (la vedova Vera insieme alle figlie Simona e Francesca), in memoria del compianto Francesco, hanno consegnato un riconoscimento a Enrico Ceccarini.