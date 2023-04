Il Lotto premia la Toscana: nell'ultimo concorso, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Sinalunga, in provincia di Siena, ha centrato una vincita dal valore di 50.596 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,8 milioni di euro, per un totale di 283 milioni da inizio anno.