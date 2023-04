Una nuova "piccola libreria libera" per Empoli, si trova al parco del Pozzale

"Prendi un libro, lascia un libro". Questo il motto della Little Free Library installata al parco del Pozzale a Empoli. Di fronte allo spazio verde, all'ombra delle fronde degli alberi e tra panchine e giochi per i più piccoli, è stata posizionata la piccola libreria contenente volumi da poter leggere liberamente. La regola è semplice, prendi un libro e lasciane un altro. Continua a riscuotere successo anche in Toscana l'iniziativa nata da un'organizzazione non profit made in USA, la Little Free Library appunto, che ha disseminato nel mondo tanti piccoli mobiletti che custodiscono storie e racconti stampati a disposizione di chiunque. Un modo per garantire e favorire la lettura a tutti con le piccole librerie, aperte h 24 e sette giorni su sette.

A Empoli e nei dintorni non si tratta della prima "piccola libreria libera". Secondo la mappa, che localizza tutte le casette dei libri nel mondo, nella città del vetro le librerie libere si trovano anche nei pressi del parco di Pontorme e, più vicino al centro, in via Masini. E poi ancora una si trova a Sovigliana, frazione del comune di Vinci e un'altra nel capoluogo, vicina al Museo Leonardiano. A forma di casetta o a mobiletto verticale, munite di scaffali, le colorate librerie promosse già da anni dal Consigliere regionale Iacopo Melio, si trovano anche a Castelfiorentino e per rimanere in Valdelsa a Tavarnelle Val di Pesa, Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. La Little Free Library infine non manca neanche nel comprensorio del Cuoio con la sua postazione a San Miniato, in pieno centro storico nella Loggetta del Fondo. Nella regione, la piccola libreria si trova anche in tante altre città, come a Firenze, nel comune di Prato e a Siena.