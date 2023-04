L'importanza della comunicazione istituzionale per vincere l'astensionismo: un convegno del M5S a Firenze

In epoca in cui sempre maggiore è l’astensionismo ad ogni appuntamento elettorale, è giusto interrogarsi sulle cause di questo fenomeno ma anche su cosa si può fare per contrastarlo.

L’esercizio della democrazia che in molti paesi del mondo è una chimera, nel nostro paese viene sempre più visto come inutile e poco appassionante.

Molteplici sono i fenomeni culturali che influiscono in questo processo di “distacco” dal sentire la gestione della cosa pubblica come parte integrante del proprio percorso di cittadini del terzo millennio: sfiducia nelle istituzioni, mancanza di coinvolgimento nei processi decisionali le cui ricadute non sono quasi mai condivise dai territori, difficoltà di relazione con la Pubblica Amministrazione, eccessiva burocrazia e molti altri.

Al di là delle varie posizioni politiche, la democrazia rappresentativa è in crisi e pensare ad una nuova forma di interazione con i cittadini in molti casi si tradurrebbe soltanto nello sforzo di applicare le leggi che già esistono; perché non viene fatto?

Imparare a comunicare fra livelli diversi, essere disponibili, trasparenti, accessibili e semplici anche nella burocrazia, sono sfide che dovrebbero vederci tutti impegnati in modo fattivo, eppure nonostante il proliferare delle leggi in tal senso, il problema rimane insoluto.

Queste le tematiche di fondo che ci hanno spinto ad organizzare questo convegno sulla comunicazione istituzionale per riflettere sia in linea teorica sia calandoci in un esempio pratico, come la gestione della Pandemia da Covid 19 insieme alla dottoressa Maria Cristina Manca, specialista in antropologia medica e salute internazionale e il dott. Piero Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Vi aspettiamo quindi il 14 aprile 2023 dalle ore 17 nell’Auditorium della Regione Toscana in via Cavour 4 a Firenze.