Morta prof 58enne precipitata sulle Apuane, ferito un trentenne

Una 58enne professoressa di musica è morta durante un'escursione sul monte Cavallo sulle Apuane. Giovanna Di Nardo, questo il nome della prof, è la vittima dell'incidente di ieri sera. Con lei anche un trentenne rimasto ferito e in prognosi riservata. I due avevano con sé due cani e uno di questi è morto cadendo a valle. Il marito della donna, non avendo più notizie, ha chiesto l'aiuto del Soccorso alpino toscano. I due erano precipitati nei pressi del 'canale dei Lucchesi' in zona Nord Est, nel territorio di Minucciano. Il corpo della donna è stato trovato in corrispondenza di un masso, mentre il trentenne era il trentenne alla base della parete, in stato di ipotermia (poi è stato trasferito in elisoccorso).