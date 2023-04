NET_Walking, bando per giovani artisti di Carmignano

Dopo il successo dello scorso anno, torna NET_Walking, l’esposizione collettiva, della durata di un giorno, che si svolgerà nel Parco della Rocca di Carmignano, mercoledì 28 Giugno 2023.

Il bando si rivolge a tutti i giovani artisti che, attraverso il mezzo espressivo a loro più congeniale - dalla Fotografia al Fumetto, per abbracciare l’ Illustrazione, la Pittura, la Poesia Visiva, la Video Arte, la Street-Art, la Body-art, la Performance, Estemporanee, Installazioni site-specific o le Arti Minori - abbiano voglia di esporre la propria arte in un luogo magico.

Il progetto è a cura dei Circoli ARCI di Comeana e Carmignano in collaborazione con il gruppo Net_Walking e il contributo e patrocinio del Comune di Carmignano.

“In un tempo di chiusure e confinamenti, emerge con forza il desiderio di uscire fuori, tornare ad abitare lo spazio esterno, riappropriarsi dei luoghi di aggregazione e

condivisione sociale – spiegano gli organizzatori - Altresì, in profonda sintonia con la crisi climatica, siamo chiamati oggi più che mai a preservare il nostro territorio, valorizzare le sue caratteristiche e porsi di nuovo in ascolto e in dialogo con i suoi aspetti naturali e primigeni”.

L’intento principale è quello di radunare tutti coloro che desiderano esprimersi artisticamente in un terreno che ci appartiene e che ci identifica, per raccontare il presente, quanto è accaduto e quanto potrà accadere.

Le opere potranno essere realizzate singolarmente o da un collettivo di artisti, senza limiti di età. Il tema è libero, fermo restando le necessità di dialogo che l’artista sarà chiamato a instaurare con lo spazio che ospiterà l’opera stessa. Le opere dovranno essere inedite.

Ciascun partecipante potrà esporre una o più opere.

Il comitato tecnico si riserva, sulla base delle adesioni ricevute, di porre limiti al quantitativo delle opere in mostra per ciascun partecipante. La partecipazione all’esposizione è gratuita.

Tutti coloro che sono interessati dovranno compilare e inoltrare a netwalkingarte@gmail.com il modulo di partecipazione entro e non oltre il 15 maggio 2023.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa