Nuove offerte di lavoro per Empoli e dintorni: come candidarsi

Cominciamo aprile: un nuovo mese, tante nuove chance di entrare nel mondo del lavoro.

Continuiamo come ogni settimana con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui, abbiamo superato i mille iscritti!

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTO/A JUNIOR SOLETTIFICIO

Synergie filiale di Empoli ricerca per solettificio. La risorsa sarà inserita nel reparto produttivo e le verranno spiegate le diverse fasi della lavorazione della soletta.

SI richiede disponibilità immediata.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-junior-solettificio

SARTA/O JUNIOR

Synergie filiale di Empoli ricerca per importate confezione empolese.

La risorsa sarà inserita all'interno del contesto produttivo con mansione di rifinizione dei capi di abbigliamento.

SI richiede disponibilità immediata. interesse per la posizione e/o aver maturato esperienza in settori analoghi.

Luogo di lavoro: Capraia e Limite

synergie.intervieweb.it/jobs/sartao-junior

ADDETTO/A PREPARAZIONE CALZATURIERO

Synergie filiale di Empoli ricerca per importante calzaturificio.

La risorsa verrà inserita nella prima fase di manovia di rifinizione, come addetto alla preparazione.

SI richiede esperienza pregressa nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-preparazione-calzaturiero

OPERATORE MACCHINE CNC

Synergie, agenzia per il lavoro filiale di Empoli, ricerca per azienda cliente.

La risorsa, inserita nel reparto produzione, si occuperà:

- di lavorare in autonomia su macchinari industriali a controllo numerico computerizzato (CNC),

- piazzare ed avviare la macchina,

- seguire i processi di produzione,

- piccole modifiche bordo macchina.

La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione,

- conoscenza delle frese a CNC,

- conoscenza lettura del disegno tecnico,

- gradita conoscenza programmazione macchine utensili con ausilio di percorsi utensili Cad.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

synergie.intervieweb.it/jobs/operatore-macchine-cnc

AUTISTA CQC PERSONE

Synergie filiale di Empoli ricerca per azienda cliente operante nel settore dei trasporti.

La risorsa si occuperà del trasporto delle persone.

Si richiede possesso della patente CQC - persone.

Luogo di lavoro: Empoli

synergie.intervieweb.it/jobs/autista-cqc-persone

AIUTO CUOCO

La risorsa dovrà lavorare lavorare alla carta secondo le indicazioni dello chef. Siamo alla ricerca di una risorsa con pregressa esperienza nel ruolo, che sappia svolgere mansioni come aiuto cuoco secondo le direttive dello chef, che abbia volontà di crescere e maturare esperienza nel settore per rendersi autonomo nelle gestione del proprio lavoro.

La figura ricercata deve aver maturato esperienza nel ruolo richiesto, saper lavorare alla carta secondo le

indicazione dello chef, essere in possesso dell'attestato haccp in corso di validità, auto munito.

Luogo di lavoro: Vinci/Santa Croce

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/aiuto-cuocao

