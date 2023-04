Open Week per scoprire le eccellenze di Cerreto Guidi

Si rinnova l’appuntamento con Open Week, concepito ed organizzato nell’ottica di una valorizzazione del territorio nelle sue eccellenze ambientali, culturali, turistiche ed enogastronomiche. L’Open Week si configura, infatti, come un’importante opportunità per promuovere un territorio ricco di attrazioni e di numerosi e diversificati elementi di interesse e richiamo, anche grazie ad un susseguirsi di aperture straordinarie, visite guidate, trekking in bicicletta e a cavallo, degustazioni di prodotti locali, in particolare di vino e di olio, che coinvolgeranno città e borghi delle province di Pistoia, Lucca e Firenze.

Il Comune di Cerreto Guidi ha rinnovato la propria adesione all’iniziativa, considerandola un’ottima opportunità per valorizzare e promuovere il territorio, ricco di importanti presenze e testimonianze storico – culturali – artistiche. Sono state organizzate, sul territorio comunale di Cerreto Guidi, fra il 15 e il 30 aprile, cinque iniziative promosse ed organizzate dal Comune con la gestione operativa della Pro Loco e in stretta collaborazione con numerose associazioni.

“Sono 5 giornate dedicate alla scoperta del nostro territorio che mi auguro - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - portino molti visitatori ad assaporare le bellezze dei percorsi naturalistici e storici”.

Nel dettaglio ecco quanto previsto sul territorio comunale di Cerreto Guidi per l’Open Week 2023:

-15 APRILE - DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 18,30 DA STABBIA AL PADULE TRA STORIA E NATURA – Passeggiata e birdwatching con guida, tra il “Giardino della Meditazione”, il percorso “Vincio Vecchio” e il Ponte di Cavallaia. Escursione gratuita – Prenotazione obbligatoria

-22 APRILE - DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30 CAMMIN DEGUSTO SUI COLLI CERRETESI – Camminata con guida dalla Villa Medicea all’antica Corte di Musignano e apericena con degustazione dei vini della tenuta di Casalvento. Escursione gratuita -apericena e degustazione € 15,00 Prenotazione obbligatoria

-23 APRILE – DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 RISERVA NATURALE DEL PADULE DI FUCECCHIO –Passeggiata con guida ambientale sul percorso naturalistico e birdwatching nell’area protetta delle Morette. Escursione gratuita- Prenotazione obbligatoria

-29 APRILE - DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,30 IL GIARDINO DELLE ROSE ANTICHE-Visita del meraviglioso roseto di rose antiche, a Poggio Tempesti, presso la Fattoria “La Villetta” e degustazione dei prodotti a base di rose. Escursione con minibus e visita gratuita - Prenotazione obbligatoria

-30 APRILE - DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 14,30 DALLA VILLA MEDICEA AL COLLE DI SAN ZIO- Visita della Villa, percorso urbano “Cerreto in Giro”, visita del Presepe all’Uncinetto, pic-nic a San Zio. Escursione e visite gratuite – pic-nic a pagamento-Prenotazione obbligatoria

Per info e iscrizioni:

Ufficio turistico comunale- Associazione Turistica Pro Loco Cerreto Guidi

Tel. 0571 55671 - Cell: 340 7151682 - E-mail: info@prolococerretoguidi.it

Il programma generale è consultabile al link: http://www.open-week.it/

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa