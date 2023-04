I lavoratori Piaggio sostengono la lotta degli ex Gkn

Mercoledi 5 aprile alle ore 21.00 nella saletta Carpi in via Valtriani 20 a Pontedera, Rifondazione Comunista di Pontedera, il circolo arci "Il Botteghino" della Rotta, l'associazione "La Rossa" di Lari, organizzano un incontro con i lavoratori Piaggio, Ceva e Trustlog per ascoltare dai diretti coinvolti, le problematiche delle nostre aziende e avere così un quadro della situazione dall'interno, da chi vive questa situazione sulla sua pelle ogni giorno. Una realta' che ormai ignoriamo, sempre più distante dalla vita della citta' e che ormai dall'interno si sta cercando nel silenzio di svuotare, tra delocalizzazioni, licenziamenti, riduzioni di linee, contratti sempre più precari e a termine.

All'incontro con i lavoratori e i delegati dei sindacalisti di base seguira' la proiezione del docu-film sull'esperienza del collettivo ex-Gkn "E tu come stai?", alla presenza dei registi Lorenzo e Filippo Gori e di un rappresentante dei lavoratori che ci parlera' della situazione, dei progetti, e dell'esigenza di unire e generalizzare le lotte, lavorative e non solo, per poter ottenere finalmente risultati per tutti e fronteggiare un sistema che sfrutta e abbandona ambiente e persone.

L'ingresso e' libero ma sara' gradita un'offerta per sostenere la lotta degli operai ex-Gkn.

Fonte: Ufficio Stampa