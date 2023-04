Premi e compensi, fissate le quote al Palio di Siena

Per i Palii del 2023 ai proprietari dei cavalli che vinceranno la Carriera andrà un premio di 2.000 euro. Il compenso, a titolo di noleggio, per i dieci soggetti che parteciperanno ai Palii ammonterà a 1.600 euro per i proprietari senza partita Iva e a 1.952 per gli altri.

Confermato in euro 400 (proprietari senza partiva Iva) e in euro 416,67 l’indennizzo, a titolo di rimborso per le spese di trasporto, per i cavalli partecipanti alla Tratta.

Queste le decisioni della Giunta comunale riunitasi lo scorso 30 marzo.

Fonte: Ufficio Stampa