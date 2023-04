Profilo Galleria dell'Accademia hackerato, la direttrice: "Abbiamo denunciato Facebook al garante"

"Prima o poi si dovranno muovere perché li ho denunciati all'autorità garante della protezione dei dati". Così Cecilie Hollberg, direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, riguardo alla pagina Facebook del museo colpita da un attacco hacker non ancora risolto da parte di Meta.

La direttrice ha spiegato che i tentativi di contattare Meta "sono rimasti inascoltati". La Galleria ha quindi segnalato la violazione all'ufficio responsabile della protezione dei dati di Facebook, ma l'ente esterno ha risposto di non poter intervenire.

"Qui stiamo parlando di un reato grave perché è stato hackerato un sito e Facebook non ci ha dato la soluzione del problema, e quindi li abbiamo denunciati", ha annunciato Hollberg a margine di un evento.

"È una situazione incredibile - ha aggiunto Hollberg - è un grosso danno di immagine per il museo perché continua la pubblicazione di contenuti violenti e offensivi, siamo impossibilitati a tornare in possesso di quella pagina e sono messi a rischio i dati personali di tutte le persone che hanno contattato il museo. Quindi abbiamo fatto una segnalazione per Data breach" (ovvero per violazioni dei dati) al garante europeo.