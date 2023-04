Proteste all'Itis di Empoli, Barnini: "Sostegno per la mobilitazione di studenti e studentesse"

La protesta di studenti e studentesse a Empoli all'Itis Ferraris Brunelleschi continua a far parlare di sé. La dirigente scolastica Mazzoni ha risposto alle richieste delle classi e dei genitori, anche una professoressa ha detto la sua nelle ultime ore difendendo la preside. Sul tema è intervenuta anche Brenda Barnini, sindaca di Empoli.

"Un esempio di senso civico e di responsabilità verso un bene, la scuola, e verso la formazione. Un esempio di impegno degli studenti in difesa della qualità dell'offerta formativa e della tutela dei diritti". Definisce così la manifestazione il primo cittadino empolese.

Ancora Barnini: "Voglio esprimere sostegno e vicinanza rispetto alla mobilitazione degli studenti che si sono fatti carico di far emergere in modo pubblico e civile tutta una serie di problemi presenti nella gestione della quotidianità della loro scuola. Le questioni sollevate dai ragazzi sono preoccupanti e a preoccuparci particolarmente sono quelle che riguardano il corpo docenti e il numero allarmante di richieste di trasferimento avanzate dai professori, in una scuola come il Ferraris - Brunelleschi che, per tanti anni, ha rappresentato un'eccellenza, un punto di riferimento per tutta la comunità e ben oltre i confini di Empoli, grazie proprio a un corpo docenti motivato e preparato a tal punto da dare vita a progetti importanti. Progetti che hanno saputo far crescere tante generazioni di ragazzi, andando oltre le materie di studio. Penso per fare un esempio al progetto accoglienza, purtroppo interrotto, o al progetto del laboratorio teatrale, che tanti premi e riconoscimenti è valso anno dopo anno a questa scuola e al territorio, oggi a rischio. Tutto questo ci preoccupa perché siamo di fronte a un impoverimento dell'offerta educativa: la capacità di fare progetti, di proporre esperienze formative, di intercettare risorse e finanziamenti in questa direzione da sempre è un punto di forza di quella scuola. Per questo, chiediamo che la denuncia degli studenti sia presa in considerazione dalla dirigente scolastica, ma anche dagli uffici scolastici provinciali e regionali".

Per quanto concerne il tema della concessione degli spazi per permettere agli studenti di svolgere le assemblee studentesche, "il Palazzo delle Esposizioni da sempre è a disposizione di tutte le scuole superiori della città per l'organizzazione di assemblee studentesche. E lo dimostra il fatto che, escluso il periodo dell'emergenza Covid nel quale non era possibile svolgere assemblee in presenza, tutte le scuole, compreso il Ferraris - Brunelleschi, lo hanno sempre richiesto, ottenendolo in concessione in maniera gratuita".