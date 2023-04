Quarto posto centrato dai Lupi Santa Croce dopo la vittoria con Castellana Grotte

KEMAS LAMIPEL S. CROCE - BCC CASTELLANA GROTTE 3-1

Parziali: 25-15, 19-25, 25-19, 25-19

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Coscione 2, Favaro, Motzo 22, Colli 13, Gabriellini, Maiocchi, Vigil Gonzalez 6, Compagnoni 2, Hanzic 21, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 9, Gabbriellini. All. Bulleri 2^ All. Pagliai

BCC CASTELLANA GROTTE: Zamagni 4, Sportelli, Marchisio, Tiozzo 11, Presta 7, Cattaneo 1, Longo, Di Silvestre 13, De Santis, Theo Lopes 21, Carelli, Jukoski 1, Ndrecai. All. Cannestracci 2^ All. Barbone

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 15, battute sbagliate 11, muri 6

BCC CASTELLANA GROTTE: battute punto 2, battute sbagliate 12, muri 5

Grande vittoria per la Kemas Lamipel, che chiude la stagione regolare con un successo netto ai danni di Castellana Grotte, centrando il quarto posto in campionato e pescando Prata di Pordenone come avversaria dei quarti play-off. Prestazione convincente su tutta la linea, spiccano i 15 aces a fronte di 12 errori, una performance in battuta che conferma le potenzialità ancora inespresse del gruppo.

Coach Bulleri bagna l'esordio guadagnandosi i cori della Curva Parenti e mandando in campo Coscione e Motzo in diagonale, Hanzic e Colli a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Castellana Grotte risponde con: Jukoski in regia, Theo Lopes opposto, De Silvestre e Tiozzo in banda, Zamagni e Presta in posto tre, Marchisio libero. La partenza della Kemas Lamipel è rabbiosa. Muro-difesa attentissimo, 56% complessivo in attacco, con percentuali alte anche a livello individuale. Il vantaggio si dilata subito, il secondo time-out degli ospiti arriva già sul 14-4. Castellana prova ad aprire la partita con una bella serie in servizio dell’opposto Theo Lopes, ma i locali reagiscono e vanno a chiudere con l’asse Coscione-Motzo. Gli ospiti non ci stanno, partono meglio nella seconda frazione e guadagnano subito un break importante. La Kemas Lamipel fa fatica a mettere la palla a terra, BCC batte decisamente meglio e trova tante soluzioni, trascinata da Theo Lopes e Di Silvestre, rispettivamente 6 e 7 punti nel parziale. I Lupi rientrano solo sul finale, con una bella serie di Colli al servizio. Ma sul 19-23 Castellana trova le situazioni giuste. Coach Bulleri chiama alla reazione, la squadra risponde. I 6 aces messi a terra dalla squadra di casa nel parziale (2 Motzo, 1 Colli, 1 Compagnoni, 2 Hanzic) consentono ai Lupi di prendere fiducia e un buon margine di vantaggio, quasi mai messo in discussione. Chiusura affidata a Motzo, top scorer del set con 8 punti. Nel quarto parziale Castellana prova a scappare in avvio, vantaggio di 3-4 punti, ma i locali reagiscono e con un ace di Coscione trovano il pareggio. Il tifo spinge, i ragazzi in campo rispondono. Due aces di Colli spaccano il set, il vantaggio si dilata, Hanzic e Vigil Gonzalez mettono giù palloni importanti. La Kemas Lamipel chiude e si regala tre punti d’oro. Saluto finale sotto una Curva Parenti imbandierata e finalmente felice.

DICHIARAZIONI:

Michele Bulleri (All.): “E’ andata bene. Fortunatamente, oggi ho perso solo voce. La squadra ha reagito a cosa è successo in settimana. Onestamente la squadra spesso reagisce a stimoli esterni, dovremo essere bravi a trovare la capacità di reagire a quanto succede in gara e non soltanto, eventualmente, “dopo”. Abbiamo due settimane per preparare la prossima gara dei play-off, dovremo essere bravi a gestire per il meglio riposo e attività, a fine stagione è importante”.

Tino Hanzic: “Abbiamo due giorni di riposo, secondo me strameritati dopo questa prestazione. Nell’ultimo mese ci siamo fermati solo un giorno, anche se, viste le prestazioni fatte, era giusto rimanere a spingere in palestra. Dobbiamo lavorare duro in sala pesi. Secondo me la vittoria non è mia o di altri, è della squadra, ce la siamo guadagnata. Abbiamo giocato molto bene, non abbiamo mollato mai”.

FORMAZIONI: Kemas Lamipel in campo con Coscione e Motzo in diagonale, Hanzic e Colli a schiacciare da posto quattro, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. Castellana Grotte: Jukoski in regia, Theo Lopes opposto, De Silvestre e Tiozzo in banda, Zamagni e Presta in posto tre, Marchisio libero.

LA CRONACA:

1 set. I padroni di casa partono con il gas aperto: 5-1. Coach Cannestracci chiama time-out. Hanzic mette giù il 7-2, ma è tutto la squadra che gira bene, attentissima a muro e presente su tutti i palloni. Vigil Gonzalez fa ace al servizio e sulla palla successiva rischia di fare punto con una difesa. Sul 12-4 Truocchio mette una “7” perfetta e spacca la riga. Arriva anche il “mani e fuori” di Colli su Jukoski. Il Pala Parenti si spella le mani. Sulla palla successiva, ancora punto per il capitano. Secondo time-out per la squadra ospite. Sul 15-5 va in battuta Jukoski, ancora Truocchio ottiene subito il side-out in pallonetto. Il 19esimo punto dei biancorossi arriva su un errore diretto di Presta. Sbaglia anche Colli, e per Castellana è il punto numero 8. Una buona serie al servizio di Theo Lopes porta la formazione ospite al primo break, sul 20-12 coach Bulleri spende il primo tempo tecnico. Hanzic suona la carica, 21-12. Risponde ancora Theo Lopes, sicuramente il più ispirato. Ndrecaj rileva Jukoski per il muro. Il muro però lo prende Truocchio, 23-13, poi un ace di Hanzic e tanti tanti set-point per la squadra di casa. Il primo lo annulla Tiozzo. Entra Loreti per Hanzic. Castellana prende a tre Colli ma il vantaggio rimane abissale. Motzo, ottimamente smarcato da Coscione, mette a terra la diagonale del 25esimo punto. 1-0.

2 set. L’inizio della seconda frazione è sicuramente più equilibrato. La BCC guadagna il primo break, 5-8. Sul 6-10 coach Bulleri opta per il primo time-out. I pugliesi sono più intraprendenti in battuta e fanno vacillare il side-out di casa. Motzo al rientro suona la carica, ma una “pipe” di Tiozzo ristabilisce le distanze. Invasione di Colli, 7-12 per gli ospiti. Vigil Gonzalez riesce a togliere Presta dal servizio. Il capitano si riscatta trovando un ace pesante, 9-13. Hanzic beffa Jukoski sulla parallela, la squadra di casa è viva ma gli avversari sono in palla. Theo Lopes è un trascinatore. Quando mette la diagonale dell’11-17, la panchina Kemas Lamipel sceglie di fermare il gioco. Sul 12-18 entra Arguelles per Coscione, obiettivo: il muro. Ma De Silvestre beffa tutti con la “pipe”. Sul 14-22, gran muro di Colli che rivitalizza il Pala Parenti. La Kemas Lamipel sale sul 17-23, -6. Coach Cannestracci non vuole correre rischi e ci parla sopra. Al rientro ancora Colli trova l’angolino in battuta, poi Motzo spacca il mondoflex e Cannestracci replice il time-out. 19-23. De Silvestre in “sovrapposto” manda Theo Lopes in battuta. Ancora lo schiacciatore abruzzese a chiudere il conto, 25-19. 1-1.

3 set. Gas aperto per i Lupi nel terzo parziale. 5-1 e subito time-out BCC. Super ace di Motzo per il 6-1, e replica sul 7-1. Il Pala Parenti esplode. S. Croce scatenata in battuta. Ci mette l’ace anche Hanzic, 9-2. Ancora Hanzic, 10-2. Il vantaggio diventa importante davvero. Castellana si mette sotto per recuperare. Ci pensa Colli a spezzare l’incantesimo. E’ sempre il Capitano a trovare un altro ace, Lupi a + 8. Hanzic pianta un chiodo in diagonale, per il 17esimo punto dei locali; la panchina di Castellana risponde spendendo il secondo time-out. Compagnoni al rientro trova l’ace del 18-8. Truocchio gira fuori di poco un primo tempo, 19-11. Ci pensa ancora Hanzic, 20-11. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, sfruttando il solito servizio di Theo Lopes. Il brasiliano ci mette del suo anche da seconda linea. 20-14. Time-out Kemas Lamipel. Bulleri sfrutta Loreti per Hanzic. Theo Lopes è “on fire”, altro punto, ma Motzo tira una gran palla alta sul muro e ottiene il cambiopalla. De Silvestre manda out il servizio, dai 9 metri va Coscione. Battuta tattica e Compagnoni ci mette il murone contro Theo Lopes. 23- 16. Tiozzo mette il 19esimo punto per i suoi, Bulleri non corre rischi e chiama i suoi in panchina. Un errore in ricostruzione della BCC spiana la strada ai biancorossi. Rientra Hanzic. Chiude Motzo in diagonale. 25-19, 2-1.

4 set. Il parziale si apre con un pallonetto a segno di Coscione e un ace di Hanzic. Gli ospiti provano la fuga, ma i biancorossi recuperano subito e operano l’aggancio con un ace di Coscione, 8-8. Motzo in contrattacco porta in vantaggio i suoi. Cannestracci inserisce Cattaneo per Di Silvestre. Due aces consecutivi di Colli spaccano il parziale, + 3 Kemas Lamipel. Time-out Castellana. I Lupi avanzano: attacco di Hanzic, altro ace di Colli, 14-9. La reazione ospite, come sempre, parte da Theo Lopes in battuta. La BCC si spinge a -3, ma Tino Hanzic è assolutamente a gas aperto e continua a metter giù palloni: 17-12. La Kemas Lamipel vola via, Vigil Gonzalez sale in cielo per il 22-15. C’è tempo per un ultimo time-out di Bulleri, sul 23-18. Un Pala Parenti in festa accompagna la squadra fino al punto finale di Motzo. Tutti in piedi ad applaudire per il quarto posto in campionato dei biancorossi.

Fonte: Kemas Lamipel Santa Croce