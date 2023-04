Recinti non autorizzati nelle zone tartufigene di Montaione, denunciato

Ancora irregolarità in zone tartufigene del comune diMontaione. I carabinieri forestali di Empoli hanno effettuato delle verifiche per presunte irregolarità. Il fondo chiuso è stato delimitato da recinzioni dotate di cartelli monitori che segnalano, oltre alla raccolta riservata dei tartufi, bestiame al pascolo ed anche tabelle di area videosorvegliata.

Le aree recintate sono in zone boschive con corsi d'acqua ritenuti pubblici, quindi per questi recinti sarebbe stato necessario possedere l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione idraulica. Ma queste non erano presenti per cui il proprietario del terreno è stato denunciato.