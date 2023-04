Ricerca e innovazione aziendale, borse di ricerca per laureati da Fondazione Caript

Rendere più competitive le imprese del territorio pistoiese è l’obiettivo del nuovo bando Ricerca applicata e innovazione aziendale, realizzato da Fondazione Caript in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Con questa iniziativa sono erogati contributi sino a 25mila euro per assegni o borse di ricerca, della durata di uno o due anni, destinati a progetti di ricerca sviluppati da laureati magistrali.

Al bando possono partecipare imprese, anche consorziate o associate tra loro, che abbiano sede legale in provincia di Pistoia e che intendano investire nella ricerca per nuovi prodotti e processi di produzione o per migliorare prodotti, servizi e sistemi di produzione già esistenti.

Inoltre, la stessa opportunità è offerta alle aziende per innovazioni dal punto di vista organizzativo, dalle pratiche commerciali, ai luoghi di lavoro sino alle relazioni esterne.

“Grazie a questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – stiamo già sostenendo progetti in realtà molto importanti, come Hitachi Rail, Fabo, Vannucci Piante e Giorgio Tesi Group. Rinnoviamo, dunque, l’impegno per aiutare la crescita delle imprese e lo sviluppo dell’economia locale, con l’auspicio che la nostra proposta venga colta al meglio dalle aziende”.

Studi su proprietà farmacologiche di piante, risparmio idrico nelle produzioni vivaistiche e razionalizzazione degli imballaggi nella costruzione di treni sono alcuni dei progetti in corso d’opera con il supporto di “Ricerca applicata e innovazione aziendale”, che tra i requisiti richiesti ha una ricaduta positiva sulle filiere produttive e che le ricerche siano svolte in misura non inferiore al 60% all’interno dei perimetri aziendali.

“Siamo davvero orgogliosi di essere nuovamente parte attiva in questo bando insieme alla Fondazione Caript, a dimostrazione dell’interesse e del supporto che Intesa Sanpaolo da sempre offre al territorio pistoiese. - Commenta Tito Nocentini, Direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo – Avvicinare la ricerca alle imprese, promuovendo il trasferimento tecnologico, è uno degli elementi chiave per lo sviluppo e il rafforzamento della competitività delle PMI, che la nostra Banca sostiene da sempre collaborando costantemente con Università, Fondazioni e Centri di Ricerca. Con questo bando, nello specifico, intendiamo rinnovare il nostro impegno nel supportare il tessuto imprenditoriale pistoiese offrendo alle aziende del territorio un’importante opportunità di crescita e di rinnovamento.”

Il bando ha un budget complessivo di 125mila euro ed è pubblicato sul sito www.fondazionecaript.it nella sezione “bandi e modulistica”.

La scadenza per partecipare è il 5 giugno 2023.

Fonte: Fondazione Caript