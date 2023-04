Rigenerazione urbana, il sindaco Biffoni a Bruxelles per il progetto europeo T-Factor

Nuovo importante evento per il progetto europeo T-Factor, che esplora gli usi temporanei delle aree dismesse e sta portando un grande contributo di esperienze e proposte al tema della rigenerazione urbana, in chiave sostenibile e innovativa. Il progetto, che conta sulla partecipazione di paesi europei ed extraeuropei, vede come capofila Anci Toscana: ed è stato proprio il presidente dell'associazione e sindaco di Prato Matteo Biffoni a partecipare all’ultimo evento in calendario, che ha visto qualche giorno fa i partner riunirsi a Bruxelles in una giornata di lavoro con oltre 60 partecipanti. "Il confronto tra diverse realtà internazionali è fondamentale per sviluppare politiche urbane innovative e sostenibili - ha detto Biffoni - solo con il contributo di tutte le città, dei territori e delle politiche urbane locali si possono raggiungere obiettivi globali" ha detto Biffoni.

Si è lavorato in gruppi tematici assieme a stakeholder da tutta Europa, per esplorare le potenzialità offerte dagli usi temporanei nella rigenerazione urbana al supporto di una transizione giusta ed equa; l'avvio di un percorso per indirizzare gli usi temporanei verso obiettivi di inclusione, promozione di uguaglianza e diritti, così da contribuire alla creazione di luoghi più sicuri, conviviali, vivibili e rispettosi dell'identità e del patrimonio locale. Il confronto tra attori della società civile, enti di ricerca, istituzioni europee, regionali e locali presenti al workshop ha attivato un dialogo a più livelli sulle condizioni abilitanti per rendere possibili tali trasformazioni.

Oltre a Biffoni, hanno partecipato Stefano Baccelli assessore regionale Infrastrutture, Urbanistica e pianificazione della Regione Toscana; Silvia Burzagli, direttore dell'Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles; Emanuela De Menna, della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea.

La missione a Bruxelles è stata occasione per Biffoni anche per sperimentare 'di persona’ la postazione che AnciToscana utilizza nella sede europea della Regione, frutto di un recente accordo: uno spazio a disposizione dei Comuni per incontri, eventi, attività di rappresentanza. Una risorsa preziosa, possibile grazie alla collaborazione interistituzionale.

Fonte: Anci Toscana