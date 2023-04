Tirocini, attivata una convenzione tra Comune e Università di Bologna

Il Comune di Siena e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna hanno sottoscritto una convenzione per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculari per il quinquennio 2023-2028.

L’ente, come soggetto ospitante, accoglierà studenti dell’Ateneo bolognese, in veste di promotore, per un periodo di formazione a completamento del percorso di studi con la finalità di perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze. Il tirocinante avrà un tutor accademico assegnatogli dall’Università e uno interno al Comune incaricato di seguire il percorso dello stesso e di attestarne le attività svolte. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari ad esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa