Tubature sulla sponda di un fosso, denunciato a Signa

Abusi edilizi sono stati scoperti a Signa, in zona Viaccia. Dei lavori erano stati fatti in un corso d'acqua, nello specifico l'interramento di una tubatura di 200 metri in area di divieto assoluto sulla sponda sinistra del fosso Goricina. I carabinieri forestali di Ceppeto assieme al Genio civile della Regione hanno scoperto che le opere erano state realizzate dal titolare di una ditta, finito per essere denunciato per invasione di terreni di proprietà pubblica per la realizzazione della posa in opera della tubazione in alveo.