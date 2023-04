Un altro grande successo per lo spettacolo 'solidale' dei Ragazzi di via XX Settembre

Grande successo, ancora una volta, davvero strepitoso per lo spettacolo “COM’E PASSATO IL TEMPO” all’insegna della solidarietà, che i “Ragazzi di via XX Settembre” hanno promosso e messo in scena sabato 1 e domenica 2 aprile allo scopo di raccogliere fondi a favore delle Associazioni ASTRO, AUSER e NOI DA GRANDI.

E il divertimento non si è fatto attendere! Anzi il pubblico ha apprezzato e applaudito assistendo alle vicissitudini della famiglia Maestrelli, una come tante nella Empoli della fine degli anni Sessanta del secolo scorso, fino alla sorpresa finale!

Di gran lunga superiore alle più rosee previsioni, infatti, è stato l’afflusso degli spettatori. Il ringraziamento, doveroso, ma sincero, va a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione della serata, ma soprattutto al pubblico che ne ha decretato il successo, confermando ancora una volta come il divertimento e il piacere di stare insieme tra amici possano essere un potente collante e sposare virtuosamente la causa della solidarietà.