Abc, i risultati del weekend del vivaio gialloblu

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Si chiude al primo posto e imbattuti il girone di andata degli Under 17 Eccellenza che al PalaBetti chiudono la pratica Pielle Livorno sul 75-69. Con coach Paolo Betti costretto al riposo dopo un piccolo intervento, e che aspettiamo quanto prima di nuovo in panchina, a dirigere i giochi è per l’occasione la coppia tutta “Gold” Angiolini-Calvani. Nel match segnato dal ritorno in campo di Lorenzo Rosi, al rientro dall’infortunio, da segnalare purtroppo lo stop di Aldo Filomeno, che nella partita di Lucca ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore ed è adesso in attesa di sottoporsi all’intervento di ricostruzione. A lui l’abbraccio enorme di tutta l’Abc: ti aspettiamo presto in campo più forte di prima! Passando alla gara, dopo due primi quarti punto a punto (25-24 al 10′, 42-39 all’intervallo), nella terza frazione i gialloblu prendono quei tre/quattro possessi di vantaggio (58-50 al 30′) che poi amministrano fino alla sirena.

Adesso, tra turno di riposo e sosta pasquale, seguirà un periodo di stop: si torna in campo giovedì 27 aprile al PalaBetti per la prima giornata di ritorno contro La Spezia.

ABC CASTELFIORENTINO – PIELLE LIVORNO 75-69

Tabellino: Rosi 1, Ticciati 6, Bici ne, Merlini 10, Carzoli 9, Bartolini 5, Lilli 20, Damiani 10, Viviani ne, Leti 4, Vallerani, Raggini 10. All. Angiolini. Ass. Calvani.

Parziali: 25-24, 17-15, 16-11, 17-19

Under 17 Silver

Riprende da Figline Valdarno la corsa degli Under 17 Silver che chiudono il girone di andata della seconda fase con un grandissimo acuto esterno: 66-79 il finale del match. Ottima prestazione e vittoria corale per i gialloblu che, dopo aver inseguito nel primo quarto (23-18 al 10′), cambiano passo nella seconda frazione stringendo le maglie difensive e piazzando un break che vale il +9 al riposo lungo (33-42). Al rientro dagli spogliatoi la fuga castellana prosegue toccando il +19 alla terza sirena (45-64) e a niente servono i tentativi locali di riaprire i giochi nel quarto periodo. L’Abc è in pieno controllo e amministra con autorità il vantaggio fino al quarantesimo.

Anche per il gruppo Silver si prospettano adesso due settimane di sosta: prossimo impegno martedì 18 aprile nel derby esterno sul parquet del Montesport, prima giornata del girone di ritorno.

DON BOSCO FIGLINE – ABC CASTELFIORENTINO 66-79

Tabellino: Kamberaj 6, Marchetti 20, Altamore 17, Giglioli 9, Jelassi 2, Macalindong 6, Ricci 6, Bernardoni 13, Fiorentini ne, De Simone ne, Barlabà, Uci. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 23-18, 10-24, 12-22, 21-15

Under 15 Eccellenza

Nuovo stop, stavolta a Cecina, per gli Under 15 Eccellenza che si arrendono in volata per 69-65. Nella gara in cui i gialloblu ritrovano finalmente Brando Baldi, al rientro dopo l’infortunio, i padroni di casa incanalano la sfida nella terza frazione per poi gestire il vantaggio sul finale. Partita equilibratissima nei primi due quarti: se al 10′ Cecina guida 17-14, nella seconda frazione i gialloblu impattano e mettono la testa avanti andando negli spogliatoi sul +1 (28-29). Nella ripresa, però, i padroni di casa girano l’inerzia in proprio favore piazzando un parziale di 21-13 che scrive 49-42 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto l’Abc resta incollata, ma nella volata Cecina rispedisce indietro gli attacchi castellani e porta a casa i due punti.

Prossimo impegno giovedì alle 18 al PalaBetti contro il Pino Basket per il terz’ultimo turno di regular season.

BASKET CECINA – ABC CASTELFIORENTINO 69-65

Tabellino: Agbegninou 11, Zecchi 24, Borghesi 12, Ciulli 6, Baldi 6, Bufalini 6, Garbetti, Bonora, Bini, Rosi ne, Poggesi ne, Crisafi ne. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 17-14, 11-15, 21-13, 20-23

Under 14 Elite

Primo impegno e primo acuto della seconda fase per gli Under 14 Elite che contro Grosseto fanno valere il fattore campo e chiudono la pratica sul 79-63. Una gara rimasta in bilico per tre quarti e poi incanalata dai gialloblu con un’ottima reazione nella frazione finale. Con Matteini sugli scudi (33 punti realizzati), i ragazzi di Mostardi approcciano bene e chiudono il primo periodo sul 19-15, preludio al 36-31 su cui vanno al riposo lungo. Al rientro dall’intervallo gli ospiti annullano completamente il vantaggio castellano impattando a quota 52 al 30′, ma proprio quando l’inerzia sembra pericolosamente pendere dalla parte di Grosseto, i gialloblu alzano il ritmo e indirizzano la sfida grazie ad un parziale di 27-11 che inaugura al meglio la seconda parte di stagione.

Prossimo impegno domani alle 18.30 a Massa e Cozzile per il recupero della prima giornata.

ABC CASTELFIORENTINO – PALLACANESTRO GROSSETO 79-63

Tabellino: Matteini 33, Fedeli 14, Zampacavallo 6, Lauretti 4, Poggesi 18, Matteuzzi 2, Ippolito 2, Rosi, Antoni, Costantini, Pagliai. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 19-15, 17-16, 16-21, 27-11

Minibasket

Weekend da incorniciare per il Minibasket Abc che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti 2014 e Aquilotti 2015/2016.

Gli Esordienti hanno portato a casa una meritatissima vittoria espugnando il parquet di Montemurlo per 4 tempini a 2 al termine di una grande prestazione di squadra. Acuto esterno anche per gli Scoiattoli 2014, corsari sul parquet della Sancat Firenze sempre per 4 tempini a 2. Pomeriggio di grande festa al PalaBetti, infine, quello degli Scoiattoli 2015/2016, che domenica hanno ospitato i pari età di Etrusca San Miniato, Valdelsa Basket e Don Bosco Livorno per un quadrangolare che ha fatto da prepartita al big match di C Gold. Grazie a tutti per essere stati insieme a noi!

Nel prossimo fine settimana in campo i gruppi Esordienti e Scoiattoli 2014, entrambi impegnati sabato al PalaBetti: alle ore 9.30 gli Esordienti ricevono Calenzano mentre alle 11 gli Scoiattoli ospitano Prato.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino