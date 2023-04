Aggressione al liceo Michelangiolo: 'presa di mira' la sorella di uno degli indagati, cambia scuola

Il fratello è uno dei giovani indagati per i tafferugli davanti al liceo classico Michelangiolo di Firenze lo scorso 18 febbraio. Dopo quei fatti la ragazza, 16 anni, studentessa proprio del liceo Michelangelo, sarebbe stata costretta a cambiare scuola a causa di minacce, insulti, scritte e frasi offensive, tra cui l'epiteto "fascista". A riportarlo è La Nazione.

Alcuni studenti avrebbero avuto comportamenti ostili nei suoi confronti e sono state trovate delle scritte minacciose, tra cui 'Occhio!' tracciata a pennarello rosso su una porta, che indica il nome, la falce e il martello, e il simbolo di un centro sociale.

Da quanto si apprende la ragazza, a differenza del fratello, non sarebbe impegnata politicamente. Anche il fratello avrebbe lasciato il liceo scientifico Castelnuovo per trasferirsi in un'altra scuola a seguito del clima creatosi dopo la notizia della sua partecipazione al volantinaggio alla successiva aggressione.