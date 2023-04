Aree interne, via l'help desk Anci Toscana

C’è un nuovo importante strumento che Anci Toscana mette a disposizione dei Comuni e dei territori delle Aree Interne: l'help desk dedicato, che da oggi vede ogni martedì il personale dell’associazione a disposizione delle amministrazioni interessate per ogni dubbio, quesito o necessità. L'obiettivo, ormai alle porte, è quello di definire insieme ai Comuni la strategia e i progetti da proporre alla Regione per essere finanziati, con la scrittura delle strategie territoriali preliminari e la domanda di manifestazione di interesse, che le amministrazioni devono compilare per partecipare all'Avviso regionale. La scadenza è il prossimo 31 maggio e l’help desk sarà attivo dalle 9 alle 17 fino al 30 maggio.

“C’è da fare questo ultimo sforzo - spiega il direttore di Anci Toscana Simone Gheri - Siamo consapevoli che quelle che arriveranno saranno per tutti settimane di intenso di lavoro e confermiamo la nostra disponibilità e il nostro pieno supporto. Già in questa prima giornata 'sperimentale' abbiamo registrato una grandissima partecipazione”. Gli interessati possono fissare un appuntamento al servizio (preferibilmente con qualche giorno di anticipo) scrivendo a areeinterne@ancitoscana.it

L'help desk è l’ultima iniziativa dell'impegno di Anci Toscana di affiancamento e sostegno ai Comuni sulla strategia delle Aree interne, che in Toscana interessano sei territori. Un impegno che scaturisce dal protocollo siglato con la Regione nell’agosto scorso, e che nei mesi scorsi ha registrato oltre 50 incontri con sindaci e amministratori e decine di riunioni con gli stakeholders (associazioni e consorzi).

Ricordiamo che l’intesa Anci-Regione è stata siglata nel momento in cui sono nate tre nuove aree interne toscane: “Amiata Valdorcia - Amiata grossetana - Colline del Fiora”; “Alta Valdera - Alta Valdicecina - Colline Metallifere - Valdimerse” e “Valdichiana Senese”. Le tre nuove aree si sono aggiunte alle ‘aree pilota’ già attivate nel 2014-2020 “Casentino e Valtiberina”; “Garfagnana - Lunigiana - Mediavalle del Serchio - Appennino Pistoiese” e “Valdarno - Valdisieve - Mugello - Val Bisenzio”.

Il percorso sulle aree interne è una grande occasione per lo sviluppo integrato e sostenibile di questi territori, ed è uno strumento del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’impegno di Anci Toscana nel settore trova riscontro concreto anche nello spazio dedicato sul sito istituzionale dell'Associazione che offre tutte le informazioni e gli aggiornamenti del settore: dalle norme agli appuntamenti, dai documenti agli studi.

Fonte: ANCI - Ufficio Stampa