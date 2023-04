Casa della Salute di Ponte a Egola, un mese per la gara d'appalto da oltre 5 milioni

L'Asl ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori della Casa della salute di Ponte a Egola. Ci sarà tempo fino al 15 maggio per partecipare e, successivamente, saranno aperte le buste e valutate le offerte fino all'aggiudicazione dell'impresa che dovrà aprire il cantiere in piazza Biagi. "Un passo avanti importante che ci dimostra di essere sulla strada della effettiva realizzazione - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Il progetto è grande, con un investimento complessivo di oltre 4,5 milioni di euro di fondi statali, comprensivi di oltre un milione di euro di adeguamento ai nuovi rincari, e una gara articolata, ma spero che, alla scadenza del bando, ci siano delle offerte valide da poter valutare, per procedere poi velocemente all'affidamento dei lavori e all'inaugurazione del cantiere".

Il progetto della Casa della salute prevede un edificio articolato in un piano terra (circa 680 mq) e un primo piano (circa 860 mq) collegati, oltre che dalla scala interna, anche da un impianto ascensore. E' dotata di impianto fotovoltaico e di serramenti con un sistema di ombreggiamento esterno e, all'esterno, si completa con parcheggio, percorsi pedonali e aree a verde.

"La Casa della salute di Ponte a Egola è un centro di portata comprensoriale, di cui abbiamo veramente bisogno su questo territorio - conclude il sindaco -. Ho chiesto ai vertici Asl massima priorità su questo progetto, in modo da andare avanti con la gara e affidare i lavori quanto prima, proprio perché non possiamo attendere oltre. L’amministrazione continua a seguire molto da vicino l’evolversi della situazione e l'attenzione su questa fase del percorso resterà massima da parte nostra, perché si tratta di un’opera molto attesa dalla cittadinanza e dalle istituzioni".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa