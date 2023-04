Controlli antidroga negli istituti scolastici a Pisa con i cani Lion e Titan

Questa mattina, a Pisa, i carabinieri, supportati da due unità del Nucleo Cinofili Carabinieri di Pisa San Rossore, hanno svolto un servizio finalizzato a migliorare il livello di sicurezza per gli studenti e a prevenire lo spaccio di droga vicino alle scuole della città. In particolare, hanno pattugliato l'ingresso e i vialetti adiacenti all'IPSAR "Giacomo Matteotti" e all'ITI "Leonardo da Vinci".

I due cani, LION e TITAN, hanno fiutato gli zaini degli studenti in uscita dalle aule e si sono concentrati su alcune piccole aree adiacenti, dove i ragazzi si ritrovano prima delle lezioni o durante gli intervalli. Fortunatamente, l'attività dei Carabinieri ha permesso di escludere il possesso di droghe da parte degli studenti, ma l'obiettivo principale della loro attività preventiva è sensibilizzare i giovani e renderli maggiormente consapevoli della delicata questione del consumo di droga.

I servizi di prevenzione continueranno nei prossimi mesi per intervenire su eventuali attività illecite di spaccio di droga vicino alle scuole e per suscitare una sempre maggiore sensibilizzazione alla cultura della legalità, in sinergia con le altre importanti iniziative che l'Arma dei Carabinieri mette in atto su tutto il territorio nazionale. I dirigenti scolastici hanno elogiato l'attività dei Carabinieri.