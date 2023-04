Dipendente Alia aggredita a Pistoia

Si rende noto che il giorno 3 aprile, intorno alle ore 13, in via Dino Buzzati a Pistoia, una dipendente di Alia Servizi Ambientali SpA, nel corso di una attività di accertamento per un abbandono di rifiuti su area pubblica, è stata vittima di aggressione. L’azienda, considerando molto grave quanto accaduto, esprime solidarietà e massima vicinanza alla dipendente aggredita, auspicando vengano rapidamente accertate le responsabilità di tale gesto.

Fonte: Alia - Ufficio Stampa