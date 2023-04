Elezioni Campi Bisenzio, i nomi della lista di Montelatici (FdI)

Campi Domani, lista civica che sostiene la candidatura a Sindaco di Antonio Montelatici, rende noti i nomi dei 24 candidati al consiglio comunale di Campi Bisenzio con cui si presenta alla elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Si tratta di 12 donne e 12 uomini, in perfetto ossequio al principio di parità di genere, espressione delle varie aree del territorio campigiano. I due candidati più giovani, entrambi 25enni, sono Niccolò Pittalis e Andrea Rizzuto. Molti i candidati con esperienze nel mondo del volontariato, da quello sociale, anche di matrice cattolica, alla tutela degli animali. Solo tre i candidati che in passato hanno già ricoperto cariche politiche: Monica Castro, Andrea Falsetti e Andrea Piras. Oltre alla grande varietà di esperienze di vita e lavorative, la lista si caratterizza anche per la capacità di rappresentare l’attuale composizione della società campigiana: dai candidati appartenenti a famiglie storicamente legate a Campi, a nuovi cittadini, che sono divenuti campigiani per motivi di studio o lavoro, come Giulia Hu, Umberto Valoroso e Mariella Nives.

In testa all’elenco troviamo Alessandro Gensini, portavoce di Campi Domani, Diletta Marzi e Andrea Falsetti, tre candidati che hanno contribuito fin dall’inizio alla nascita della lista civica, mentre gli altri componenti sono indicati in ordine alfabetico.

Alessandro Gensini, nato nel 1954, per venti anni è stato agente di commercio per vari marchi nei settori di moda e regalistica, fra cui Nazareno Gabrielli, F.lli Guzzini e F.lli Calegaro. Ha seguito operazioni immobiliari in Kenya ed è attualmente amministratore unico di un’impresa immobiliare. Ha collaborato con associazioni del volontariato sociale ed è iscritto alle società sportive Canottieri e Florentia nuoto club. Già candidato nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi, è il portavoce di Campi Domani.

Diletta Marzi, nata nel 1978, ha conseguito la laurea con lode in giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze. Dopo aver collaborato con uno studio notarile e legale, nel 2007 ha intrapreso la libera professione in ambito civile aprendo uno studio a Campi. Sposata, ha due figli di 10 e 6 anni. Già candidata nel 2013 nella lista Alleanza Cittadina per Campi, è appassionata di sport e ha praticato sci a livello agonistico nella Sci Club Lanciotto (attuale Ski Team).

Andrea Falsetti, nato nel 1953, ex agente di commercio in pensione, dal 1995 al 2004 è stato consigliere comunale di Forza Italia e successivamente assessore al personale, polizia municipale e viabilità di Campi. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato, è membro del Comitato esecutivo provinciale di Firenze del Movimento cristiano lavoratori e presidente dell’Associazione Bettina Onlus. Recita da anni con la compagnia teatrale campigiana Com’unattore.

Marco Batacchi, nato nel 1958, pensionato, ha lavorato in Poste Italiane per 35 anni come postino, anche a Campi Bisenzio. Ex segretario di un circolo Arci di Firenze, ha praticato atletica leggera e si dedica al mondo del volontariato, in particolar modo a favore della Caritas Italiana, dove opera come volontario da 7 anni.

Monica Castro Pivetta, nata nel 1975, storica esponente di Forza Italia, in cui ha ricoperto il ruolo di responsabile regionale attività produttive, dal 2009 al 2014 è stata consigliera comunale a Calenzano e ha collaborato con la segreteria dell’europarlamentare Paolo Bartolozzi. Già membro Rsa presso la società partecipata Qualità e Servizi SpA, è stata segretaria comunale Ugl a Prato. Attualmente lavora come responsabile marketing e pubbliche relazioni nel settore balneare a Jesolo.

Annamaria Dario, nata nel 1975, laureata in giurisprudenza all'Università di Firenze, dal 2006 svolge la professione di avvocato con studio in Campi Bisenzio. Ha conseguito due master in fenomeni migratori e diritto dell'immigrazione. Per circa dieci anni ha operato come volontaria presso gli sportelli legali per migranti di alcune associazioni fiorentine. Vive a Campi dal 2004, sposata, ha una bambina ed è appassionata di montagna, trekking e natura.

Luana Gabbiani, nata nel 1952, pensionata, ha lavorato presso lo studio commerciale Gabbiani per circa 30 anni, iniziando come dattilografa e poi come contabile, arrivando a seguire piccole e medie aziende fin dalla fase della loro costituzione, per poi giungere a far parte del collegio dei probiviri di un’importante società. Attualmente si dedica alla famiglia, ama fare lunghe camminate e fa parte del Gruppo sportivo ciclistico Campi 04.

Rosaria Grassi, nata nel 1966, è cresciuta a Firenze e risiede a Campi Bisenzio dal 2008. Ha conseguito il diploma superiore a indirizzo scientifico e ha lavorato prevalentemente in studi medici. Da quasi 9 anni lavora come impiegata amministrativa presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Pratica sport, adora gli animali e ama leggere, cullando il sogno di scrivere un libro.

Shuangjian Hu, detta Giulia, nata nel 1976 in Cina. Ha conseguito una laurea in scienze della formazione primaria e una in scienze umanistiche e gestione delle risorse umane in Cina, per poi trasferirsi in Italia circa 22 anni fa. Ha conseguito due master presso la Rome Business School e ora sta seguendo un master MBA International. Attualmente si occupa di formazione ed è titolare della Rx Consult, un centro elaborazione dati e consulenze per le aziende. Ha svolto per anni il ruolo di mediatrice culturale ed è presidente dell’associazione culturale italo-cinese per l’istruzione.

Irene Iantorno, nata nel 1991, ha sempre vissuto a Campi Bisenzio. Dal 2016 è sposata e ha due bambini, di 6 anni e di 9 mesi. Appassionata di moda, ha una qualifica di modellista addetta al confezionamento di abbigliamento e ha avuto varie esperienze in negozi di abbigliamento. Da 10 anni lavora presso la pasticceria Il Grillo di Campi Bisenzio. Ha svolto attività di volontariato. Fin da piccola segue con interesse la politica, grazie al padre Arturo che è stato consigliere comunale di Campi.

Jessica Iserani, nata nel 1990, da piccola si è dedicata all’atletica leggera. Lavora nel settore assicurativo dal 2017, anno in cui è entrata a far parte del gruppo Unipol a Campi Bisenzio. Nel 2019 si è laureata in legge all’Università degli Studi di Firenze. Dal 2022 è impegnata nel promuovere il “Memorial Paolo Iserani” in collaborazione con la Bocciofila Scandiccese, che è dedicato al defunto padre, assicuratore ed ex giocatore di bocce.

Enza La Mazza, nata nel 1968 in Francia, è arrivata a Campi Bisenzio all'età di 3 anni. Ha iniziato a lavorare a 13 anni in una ditta che produceva borse e dopo 7 anni è stata assunta alla Giab’s, noto marchio campigiano operante nel settore moda abbigliamento. Dopo una pausa legata alla nascita di suo figlio, attualmente lavora come commessa in un ingrosso di bigiotteria. Ama viaggiare e andare in palestra.



Andrea Li Puma, nato il 1988, laureato in medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Firenze è medico di medicina generale a Campi Bisenzio e di assistenza primaria a ciclo orario (ex Continuità Assistenziale) a Montemurlo (PO). Ha suonato per circa 10 anni nella scuola di musica di Campi Bisenzio, con cui ha partecipato a due edizioni dell'European Youth Music Festival. Ha praticato molti sport: nuoto, karate tradizionale, kick boxing e svolto attività di volontariato presso il canile di Casale (PO).

Teresa Morini, nata nel 1978, vive da sempre a Campi, sposata, ha due figlie. Ha iniziato a lavorare fin da giovanissima e attualmente è impiegata presso i supermercati Carrefour. Da oltre venti anni si occupa di tutela degli animali come volontaria, passione che l’ha portata a diventare una guardia zoofila, agente di polizia giudiziaria, effettuando attività di tutela, controllo e repressione degli illeciti e dei reati verso gli animali di affezione. In questo ambito collabora con una delle più importanti associazioni di volontariato d’Italia.

Maria Nives detta Mariella, nata nel 1968, laureata in architettura presso l'Università degli studi di Firenze-Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, ha conseguito un master in multilinguismo e dialogo interculturale. Ha collaborato con importanti studi di architettura e ingegneria, occupandosi di grandi progetti di recupero edilizio. Ha insegnato arte e immagine presso l’istituto comprensivo R.L. Montalcini. Attualmente si occupa di servizi immobiliari come real estate asset manager.

Simone Pergola, nato nel 1993, ha conseguito il diploma all’Istituto Marconi di Prato per poi iniziare a lavorare in un’azienda tessile pratese. Considera lo sport un mezzo importante per l’educazione, la salute e l’aggregazione delle persone. In seguito ad un incidente avvenuto più di 10 anni fa, si è dedicato molto all’attività sportiva, soprattutto alla pallacanestro, tanto da conseguire diplomi di preparatore atletico e personal trainer. Successivamente ha avuto esperienze lavorative come preparatore atletico nel basket, istruttore di palestra e personal trainer.

Andrea Piras, nato nel 1965, ha conseguito il diploma tecnico commerciale e svolto il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. Lavora da sempre in ambito commerciale nel settore delle bevande. È stato agente di vendita presso Pepsi Cola, il gruppo Sanpellegrino, capo area Doreca Commerciale e capo area settore distribuzione bevande di Hops Network. Attualmente è responsabile commerciale del Birrificio 26 Nero di Poggibonsi. Già eletto consigliere comunale di Campi per Alleanza Nazionale nel 1995.

Niccolò Pittalis, nato nel 1997, cresciuto a Campi, nel 2015 ha iniziato a lavorare nell'enoteca di famiglia a Firenze. Ad ottobre 2016, assieme a sua madre, ha avviato una nuova attività nel settore della ristorazione a San Donnino. Ad oggi collabora con un’impresa che opera in ambito logistico. Ha sempre praticato attività sportiva, in particolare pugilato a livello agonistico. Profondamente appassionato del mondo del vino in tutti i suoi aspetti, sta frequentando un corso per sommelier.

Salvatore Ragusa, nato nel 1986 in provincia di Agrigento, si è trasferito a Campi nel 2005, subito dopo il diploma di ragioniere e perito commerciale, per frequentare la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze. Nel 2007 entra in Poste Italiane Spa dove tuttora lavora. Partendo dal basso, come operatore di smistamento a Sesto Fiorentino, arriva alla sua attuale carica di direttore dell’ufficio postale di Vicchio. Giocatore di calcio a livello amatoriale, è un collezionista di fumetti e prosegue la raccolta di Tex Willer iniziata dal defunto padre nel 1971.

Andrea Rizzuto, nato nel 1997, studente universitario in Scienze motorie, pratica e gestione delle attività sportive. Inizia la pratica del karate a 4 anni ed è oggi un atleta agonista che tiene corsi per bambini e ragazzi presso l'Hidron di Campi Bisenzio. Vincitore di vari campionati nazionali e internazionali di karate, da 5 anni è impegnato in un progetto, sostenuto dalla ricerca scientifica, che utilizza le tecniche della boxe come terapia per pazienti affetti da morbo di Parkinson. Fortemente convinto che i sani valori dello sport possano essere di grande beneficio per la nostra città.

Edoardo Rossi, nato nel 1979, laureato in farmacia all’Università degli studi di Firenze nel 2005, svolge l’attività di farmacista dal 2006, anno in cui ha conseguito l’abilitazione. Fino al 2016 ha lavorato presso la farmacia Giglioli di Campi Bisenzio, prima come associato, poi come socio e infine come direttore. Appassionato di giochi di ruolo e arti marziali, ha scritto due libri: “La rete”, un romanzo pubblicato nel 2021, e “Il Plico”, un giallo ambientato a Campi Bisenzio ed edito nel 2022.

Oliviero Saccardi, nato nel 1963, appartiene a una famiglia storica di San Donnino, profondamente radicata nel territorio. Per 20 anni ha lavorato nel settore estrattivo all’interno dell’impresa Saccardi Marmi, fondata dal nonno Renzo, occupandosi dell’attività commerciale di una cava di marmo a Suvereto. Nel 2017 ha dovuto interrompere l’attività lavorativa per motivi di salute. Sportivo, ha frequentato corsi di palestra e pugilato ed è un ex sciatore della Sci Club Lanciotto (attuale Ski Team).

Kalinca Targetti, nata nel 1972, campigiana doc, ha conseguito il diploma in ragioneria. Entra nel mondo del lavoro occupandosi dell’amministrazione nell’azienda tessile di famiglia. Da oltre 20 anni lavora in un’azienda che si occupa di recupero e commercio di carta da macero, seguendone la gestione contabile. Pratica da sempre sport. Ambiente, natura e animali sono temi a cui tiene molto e gestisce infatti una colonia felina che si trova all'interno dell'azienda per la quale lavora. Viaggiatrice seriale, è sempre curiosa di conoscere culture e persone diverse.

Umberto Valoroso, nato nel 1968 a Catanzaro, si trasferisce a Firenze per studiare architettura. Sposato, ha due 2 figli e vive a San Donnino. È un agente di commercio che opera nel settore delle telecomunicazioni, oltre che in ambito energetico e tecnologico. Sportivo, da sempre pratica mountain bike ed allena una squadra agonistica di rugby del territorio campigiano, I Puma Bisenzio Rugby.

