Elezioni Santa Maria a Monte, il centrosinistra e Terzo Polo lanciano Patrizia Faraoni

I primi appuntamenti pubblici della Lista “Fare Insieme”- Patrizia Faraoni sindaca

La coalizione del Partito Democratico, Sinistra Italiana, Sinistra Civica, Partito Repubblicano, Italia Viva ed Azione ha dato vita alla Lista Civica” Fare Insieme” e presenta Patrizia Faraoni come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Santa Maria a Monte.

Questa sera, martedì 4 aprile, alle ore 20.00, tutti i cittadini sono invitati al Circolo La Perla per una cena di autofinanziamento. Sarà un’occasione per conoscerci, scambiare idee, proposte, riflessioni sul futuro del nostro comune in una condivisione di obiettivi comuni che costruisca la necessaria collaborazione del “Fare Insieme”. Durante la cena verranno raccolte le firme per la presentazione della Lista.

Domani, mercoledì 5 aprile a partire dalle ore 21.00 invece, presso il Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, Patrizia Faraoni presenterà la sua squadra. Sarà la prima occasione per conoscere i componenti della lista, ascoltarli e porre loro domande, discutere insieme delle problematiche da affrontare, riflettere sulle potenzialità del nostro territorio e sulle opportunità da valorizzare.

Sarà un primo momento di conoscenza ma anche di ascolto per istaurare quel rapporto che Patrizia ritiene fondamentale per la costruzione di una visione futura del nostro comune declinando il concetto che caratterizza il simbolo e cioè il Fare Insieme.