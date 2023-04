Emergenza idrica: oltre 3 milioni e mezzo per la lotta alle perdite a Carrara, Massa e Montignoso

Lotta alle perdite per migliorare il servizio e aumentare la resilienza delle infrastrutture, anche contro i periodi di estrema siccità: il Consiglio di Amministrazione dei GAIA nei giorni scorsi ha approvato interventi di sostituzione e rinnovo di condotte a Carrara, Massa e Montignoso, per oltre 3 milioni e mezzo di euro. Questi lavori, che inizieranno a seguito dell’espletamento delle regolari procedure di gara, fanno parte del maxi progetto da 40 milioni di euro complessivi, denominato “WaDIS: Water loss control&Digital Innovation Strategy”, vincitore ad agosto scorso dei bandi PNRR per 25 milioni di contributi.

Il presidente di GAIA S.p.A. Vincenzo Colle ha dichiarato: “Proseguiamo con la sostituzione delle reti in vista del traguardo del 2026, che fissa per GAIA l'ambizioso obiettivo di abbattere il volume di perdite anche del 50% in alcune località. Si tratta di una sfida enorme per una azienda di dimensioni contenute come la nostra, che ha già dimostrato la propria tenacia e impegno portando avanti la partecipazione ai bandi PNRR e conquistando un prestigioso terzo posto nella graduatoria nazionale rispetto a grandi operatori italiani."

"Stiamo operando in maniera sistematica dove ci sono situazioni più critiche, dove è necessario agire prioritariamente intervenendo in maniera definitiva sui tratti acquedottistici più vetusti. Il lotto che abbiamo di recente approvato riguarda la sostituzione e manutenzione delle condotte nei comuni di Carrara, Massa e Montignoso per un totale di oltre 8 km di rete, con contestuale sostituzione di circa 650 allacci."

Gli interventi a Carrara, Massa e Montignoso fanno parte del terzo lotto, dei quattro totali, del progetto "WaDIS" - nel quale si annoverano anche le opere di sostituzione delle tubazioni nei comuni di Pietrasanta, Camaiore e Massarosa - che GAIA ha elaborato per la gestione avanzata delle reti idriche, principalmente della costa apuo-versiliese, mediante la digitalizzazione, modellazione e strategie innovative di riduzione e controllo delle perdite idriche.

Fonte: Ufficio Stampa