Falsi addetti del teatro di Figline propongono abbonamenti: è una truffa

Si presentano alla porta come agenti di vendita e propongono l’acquisto di abbonamenti alle stagioni del Teatro comunale Garibaldi di Figline. Ma si tratta di un tentativo di truffa: il Teatro Garibaldi non effettua la vendita porta a porta. Episodi di questo tipo sono stati segnalati nei giorni scorsi nella zona di via della Resistenza, a Figline. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno invita i cittadini a non aprire la porta e a non acquistare nulla da chiunque si presenti come agente del Teatro Garibaldi.

Gli abbonamenti stagionali e i biglietti per i singoli spettacoli sono in vendita solo ed esclusivamente presso la biglietteria del teatro, nei punti vendita Boxoffice Toscana e Unicoop Firenze, e online sul circuito Ticketone.it. Non esistono altri canali di vendita autorizzati.

Si ricorda inoltre che il periodo in cui è possibile sottoscrivere gli abbonamenti alle stagioni di prosa e di concertistica è l’autunno, dal giorno in cui viene presentato il programma e fino all’inizio delle stagioni stesse, indicativamente nei mesi di ottobre e novembre.

Chiunque si trovasse di fronte a un simile tentativo di truffa è invitato a contattare la Polizia municipale o le forze dell’ordine e a segnalare l’episodio a teatrogaribaldi@comunefiv.it.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa