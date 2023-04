Fermato con hashish, 60 involucri di cocaina e 4mila euro: arrestato 21enne a Cecina

I carabinieri di Cecina hanno arrestato un giovane nordafricano di 21 anni, residente a Livorno, per spaccio di droga. Dopo aver sospettato dei suoi spostamenti e frequentazioni, i carabinieri hanno tenuto sotto osservazione il giovane per oltre un mese.

Il giovane avrebbe cambiato periodicamente il luogo in cui svolgeva la sua attività illecita per evitare di essere scoperto, ma i carabinieri lo hanno comunque intercettato in una zona rurale alle porte di Cecina, dove aveva con sé circa 100 grammi di hashish e 60 involucri di cocaina, oltre a materiale per confezionare dosi, un coltello da cucina con tracce di droga e una somma di 4mila euro in contanti, che presumibilmente derivava dall'attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato in flagranza e il materiale sequestrato. Il Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno è stato informato delle attività e ha disposto la traduzione dell'arrestato presso la casa circondariale Le Sughere. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha confermato la detenzione carceraria.