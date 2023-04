Il conducente di un'auto è rimasto coinvolto in un incidente stradale probabilmente a causa di un malore questa mattina lungo la via Volterrana a Capanoli. All'arrivo dei soccorsi è stata vista un'auto fuori strada con l'autista, di cui non sono note le generalità al momento, non cosciente e un passeggero che non è rimasto ferito gravemente. Oltre all'ambulanza e all'arrivo delle forze dell'ordine, è stato chiamato l'elisoccorso.