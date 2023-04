Flying Donkeys serie C: vittoria finale e qualificazione diretta per la 'final 8 promozione'

Più dei numeri, conta la qualità e l’intensità del gioco. I Biancocelesti si dovevano riscattare dalla brutta prestazione di Viareggio, che aveva reso incerta la qualificazione diretta alla Final 8 Nazionale.

Beh, lo hanno fatto al punto tale da non sembrare nemmeno la stessa squadra.

Fin dal primo ingaggio, i ragazzi di coach Carboncini hanno subito impresso un ritmo alto alla partita, trainati da un carichissimo Capitan Milcik, e dalla qualità di un Matteo Carboncini reduce dalla vittoria in Serie A con Ferrara del sabato.

Inoltre, la “new entry” empolese purosangue Stefano Leopardi (che purtroppo per Empoli, si è dovuto trasferire a Terni per motivi di studio), non ha fatto rimpiangere difensori importanti come Cecchi e Pazzaglia, assenti per impegni di lavoro e studio.

Dopo 4 minuti di gioco veloce e piacevole, apre lo score Simonelli, su azione personale, (1-0 Empoli), e il raddoppio arriva dopo meno di un minuto, con Carboncini, in situazione di penalità differita (2-0 Empoli).

Al minuto 4,16, la panchina dei Flying Donkeys esulta sul primo goal in categoria Senior Nazionale di Elia Bertini, perfettamente servito da Carboncini (3-0 Empoli).

Civitavecchia chiama Time Out per riorganizzare le idee, e alla ripresa del gioco Soluri viene punito per una trattenuta irregolare.

Al min. 7;35, Civitavecchia accordia le distanze, con Meconi, su assist di Stefani, in situazione di penalità differita (fallo comminato a Carboncini), (3-1 Empoli).

A poco meno di 5 minuti dalla fine del primo tempo, per Empoli arriva il goal del difensore, con Francalanci, su assist di Carboncini.

Poco prima della sirena della fine del primo tempo, per Civitavecchia segna il secondo goal per Civitavecchia, su assist di Ceccotti (finale primo tempo, 4 a 2 Empoli.

Nel frattempo, a Viareggio, San Benedetto e Viareggio giocano 2 partite, vincendone una per squadra, precludendosi quindi l’ultima opportunità per scalzare i Flying Donkeys anche in caso di sconfitta a Civitavecchia.

Ma per una scelta precisa, l’informazione non arriva ai giocatori Biancocelesti, per evitare “rilassamenti” inopportuni.

La parola d’ordine, per il secondo tempo, è non rischiare niente, ma da quell’orecchio Capitan Milcik non ci sente, incitando la squadra a mantenere alto il ritmo, e infatti, dopo pochi minuti, è lui stesso a segnare il goal del 5 a 2, su assist di Soluri.

Al min. 04:12, Carboncini fa fruttare un’altra delle scorribande nella metà campo del Civitavecchia, segnando il suo secondo goal personale (6 a 2 Empoli).

Arriva il momento per l’esordio di un altro atleta del 2005, il portiere Mirco Mercuri (portiere Under 16, già qualificato per le fasi nazionali della sua categoria con l’Empoli), e i giocatori Under 16 in pista adesso sono 4 (i gemelli Elia e Dario Bertini, Dario Giorgetrti, e appunto Mirco Mercuri).

Sarà proprio l’eccellente Dario Giorgetti a mettere la firma sul settimo goal, grazie ad uno splendido assist di Carboncini (7 a 2 Empoli).

Circa a metà secondo tempo, la perla di Tommaso Viti, che corona l’ottima prestazione della giornata: riceve il disco da Milcik, lo difende girandosi all’indietro, infilando di rovescio l’incolpevole portiere del Civitavecchia, Francesca Borgi (8 a 2 Empoli).

La partita si fa un po' più fallosa e spezzettata, ma i Flying Donkeys continuano a creare gioco, anche se il giovanissimo portiere Mercuri non rimane affatto inoperoso, parando ben 7 tiri nello specchio della porta.

Sarà Matteo Carboncini a chiudere lo score, concludendo con una meritatissima tripletta, su assist di Micik (finale 9 a 2 per i Flying Donkeys).

Adesso sotto a prepararsi per la Final 8, l’obiettivo è riuscire a migliorare lo splendido 4° posto assoluto della scorsa stagione, ma le squadre avversarie sono di assoluto valore, per cui servirà una squadra al top della condizione.

Così il Presidente e Direttore Sportivo, Paolo Errico: "Sono veramente felice per i frutti che stanno dando oltre 10 anni di duro lavoro, a partire dalla scuola di pattinaggio in linea (sotto la responsabilità di Laura Castelli),dalla quale stanno uscendo atleti di prim’ordine, sia per il pattinaggio Corsa, che per l’Hockey Inline.

Per quanto riguarda l’hockey, dietro alla “creme” degli Under 16, abbiamo già in attività ottimi atleti under 14, under 12, e under 10.

Questo, grazie all’ottimo lavoro di un allenatore di prim’ordine come Stefano Carboncini, coadiuvato da suo figlio Matteo, anche se gli stessi ragazzi della Under 16 lavorano per far migliorare i più piccoli, e questo inevitabilmente porta a risultati eccellenti.

Lo possono confermare le Società Emiliane Ferrara e Bomporto, che volentieri danno spazio ai nostri atleti, così come anche noi possiamo contare in Under 16 su ben 4 atleti provenienti da Ferrara.

Un altro segnale importante è la grande passione, e l’attaccamento alla maglia di atleti e genitori, che contribuiscono a permetterci di lavorare in armonia e serenità per far crescere tutti gli atleti, dai più grandi, ai più piccini".