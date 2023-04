Fuma hashish davanti alla scuola media, multata a Montemurlo

A Montemurlo continuano i controlli in borghese della polizia municipale nei pressi degli istituti scolastici del progetto “Scuole sicure”. Nei giorni scorsi gli agenti del comando di via Toscanini hanno fermato una donna di 30 anni, residente a Montemurlo, che era intenta a fumare uno spinello proprio di fronte alla scuola media “Salvemini- La Pira” di via Deledda. Alla richiesta degli agenti la donna ha consegnato spontaneamente l'hashish e le è stato contestato il possesso di stupefacenti per uso personale, illecito per il quale è prevista una sanzione amministrativa che sarà decisa dalla prefettura.

“Scuole sicure” rappresenta un'ulteriore fase del progetto “No grazie, la mia vita è già stupefacente” per la prevenzione e la sensibilizzazione sui rischi del consumo di droghe tra i giovani.

"Oltre all'attività informativa svolta in classe, gli agenti del comando di via Toscanini sono impegnati anche in controlli in borghese nei pressi delle nostre scuole volte a prevenire e contrastare la vendita e la diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani" spiega il sindaco Simone Calamai.

I controlli, coordinati dalla comandate della polizia municipale, Enrica Cappelli, e svolti in collaborazione con la Tenenza dei carabinieri di Montemurlo continueranno anche nei prossimi mesi anche per far capire che l'uso e la detenzione di sostanze stupefacenti non ha conseguenze solo per la salute ma anche dal punto di vista legislativo.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa