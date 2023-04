Furto nella chiesa di Santa Caterina da Siena a Coverciano

Nella notte tra domenica e lunedì, è stato commesso un furto nella chiesa di Santa Caterina da Siena, situata in via del Mezzetta a Coverciano . I ladri hanno sfondato la porta della vetrata d'ingresso, rubando calici, un altoparlante e un microfono dalla cappella. Un aiutante del parroco ha dato l'allarme dopo aver notato il danno lunedì mattina. Inoltre, i ladri hanno tentato di portare via una grondaia in rame, ma sono stati probabilmente messi in fuga da qualcosa, poiché è stata trovata in parte divelta dal muro. Il valore della refurtiva non è ancora stato quantificato.