Gestione Foro Boario e Corte dell’Angelo: pubblicato avviso a Lucca

E’ stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per individuare un ente del terzo settore che possa co-progettare insieme al Comune di Lucca la gestione di Foro Boario e Corte dell’Angelo, spazi principalmente destinati ad attività legate alle politiche giovanili.

L’amministrazione ricorda che i locali in oggetto dovranno mantenere la vocazione per le attività rivolte ai giovani, con priorità alle associazioni che realizzeranno attività gratuite, con massimo o prevalente coinvolgimento dei giovani, iniziative di carattere culturale, sportive, ambientali, e cittadinanza attiva. Il Comune di Lucca si riserverà massimo 20 giorni in disponibilità esclusiva per proprie attività inerenti la cittadinanza giovanile e ogni attività proposta nel corso della gestione dovrà essere vagliata dall’assessorato delle politiche giovanili.

“La valorizzazione di una struttura come il Foro Boario, luogo di ritrovo per numerose e variegate realtà – dichiara l’assessore alle politiche giovanili, Cristina Consani - è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della comunità giovanile, che rappresenta la nostra risorsa più preziosa. Questo avviso pubblico – prosegue – rappresenta una tangibile opportunità per le associazioni che intendono collaborare con l’amministrazione per una Lucca sempre più vivace e dinamica, seguendo i più sani valori sociali e di aggregazione che rappresentano il principio cardine delle politiche giovanili”.

Gli interventi e le attività della co-progettazione si svolgeranno dal 1 luglio 2023 al 30 giugno 2026 e il Comune metterà a disposizione del futuro partner un contributo complessivo di 20mila euro annui.

I soggetti interessati dovranno presentare la domanda entro il 5 maggio esclusivamente via Pec all’indirizzo comune.lucca@postcert.toscana. it, comprensiva degli allegati reperibili sul sito del Comune di Lucca nella sezione bandi e avvisi, che prevedono una proposta progettuale ed un piano economico preventivo.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa