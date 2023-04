Gruppo Informatico di Massarosa protagonista al Congresso Nazionale Emergenza Urgenza

Gruppo Informatico protagonista al terzo Congresso Nazionale Emergenza Urgenza di Firenze. L’azienda toscana ha presentato alla tre giorni dedicata al pronto intervento i suoi innovativi software per il pronto intervento, confermandosi punto di riferimento per il sistema 118 in tutta Italia.

“È stato molto importante per noi essere presenti alla Terza edizione del Congresso Emergenza Urgenza perché rappresenta un’occasione preziosa per presentare a livello nazionale i nostri prodotti, alcuni dei quali sono già utilizzati da tempo in Toscana e prossimamente anche in Veneto”, ha commentato Filippo Pizza Amministratore delegato di Gruppo Informatico.

L’azienda con sede a Massarosa (Lucca), da oltre 30 anni è attiva nel campo della creazione di software per la sanità pubblica e privata, tra cui Suite 118, il gestionale per la Centrale 118 che permette agli operatori di seguire con facilità e precisione ogni passaggio di una richiesta di soccorso.

In poche parole il sistema realizzato da Gruppo Informatico offre l’opportunità di mettere subito in contatto l’utente con il servizio di soccorso grazie al sistema della videochiamata, tecnologia dotata di Gps e fotocamera, che permette la geolocalizzazione dei pazienti e la trasmissione delle immagini alla Centrale operativa, rendendo possibile ai sanitari la visualizzazione della persona dalla sede del 118 per fornire un primo intervento nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Soluzioni all’avanguardia che hanno trovato grande attenzione al Congresso Nazionale Emergenza Urgenza concluso lo scorso 1 aprile a Firenze: numerosissime le presenze allo stand allestito da Gruppo Informatico da parte di operatori del settore che hanno voluto scoprire da vicino gli innovativi prodotti dell’azienda toscana.

Fonte: Ufficio Stampa