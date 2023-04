Inaugurate 6 colonnine elettriche nei parcheggi Metropark a Pisa

A Pisa, il parcheggio Metropark sempre più al servizio del cittadino. L’area di sosta del Gruppo FS si trasforma in hub multimodale “innovativo e green”, consentendo a chi si reca o giunge in stazione, o per chi vive la città, di ricaricare in sicurezza la propria autovettura grazie alla posizione strategica delle aree di sosta gestite da Metropark.

Questa mattina hanno partecipato all’evento, nel corso del quale è stata inaugurata l’apertura delle prime 6 colonnine di ricarica elettrica per un totale di 12 posti auto nel parcheggio di Pisa, il Sindaco Michele Conti, l’Assessore all’Urbanistica e alla Mobilità Massimo Dringoli, Francesco Parlato, Amministratore Delegato di Metropark, Federico Fea, CEO di Powy, Ciro Papa, e-Mobility manager di Stellantis Italia e Andrea Bottone, Amministratore Unico Pisamo.

L’istallazione è stata realizzata dalla società Powy con la quale Metropark nell’aprile 2022 ha sottoscritto un accordo quadro con l’obiettivo di collocare entro il 2025 fino a 600 punti di ricarica nei parcheggi della Società del Polo Urbano del Gruppo FS.

L’iniziativa mira a completare l’offerta del servizio e potenziare il ruolo di hub intermodale della stazione. Sarà quindi possibile accedere ai servizi di ricarica per veicoli elettrici, incrementando il raggio della mobilità efficiente e meno inquinante a tutto vantaggio di cittadini, viaggiatori, pendolari e visitatori.

Le 6 colonnine di ricarica, accessibili h24 7 giorni su 7, potranno rispondere alle diverse esigenze di ricarica della clientela: 5 in corrente alternata (AC da 22 kW per ciascuna presa, in grado di ricaricare l’auto in qualche ora) e 1 colonnina in corrente continua (DC inizialmente da 75 kW, con possibilità di upgrade fino a 150 kW) prodotta da Alpitronic, azienda italiana leader in Europa. Le postazioni, tutte alimentate da energia 100% rinnovabile, fanno parte del network pubblico di ricarica per veicoli elettrici che Powy sta realizzando in partnership con il Gruppo Stellantis. Come per l’intero network, questi punti sono disponibili per la ricarica di tutti i veicoli elettrici e garantiranno condizioni esclusive ai possessori di veicoli di Stellantis.

Per fruire del servizio di ricarica, oltre a utilizzare le tessere e applicazioni di ricarica dei principali operatori, si può anche effettuare un pagamento digitale senza scaricare app o registrarsi a un servizio, garantendo un’esperienza di ricarica facile e veloce anche a una clientela di passaggio o occasionale.

L’intervento, in coerenza con le attuali politiche di mobilità urbana sostenibile, contribuisce al trasferimento di quote di traffico dall’auto privata al trasporto collettivo e allo sviluppo di nuove forme di spostamento, tra cui quella condivisa ed elettrica.

“I parcheggi di Metropark ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa – commenta Francesco Parlato, Amministratore Delegato di Metropark - oltre a rafforzare il ruolo delle stazioni ferroviarie come hub multi-servizi. L’installazione di colonnine di ricarica elettriche rappresenta uno dei punti cardine nell’ottica di mobilità condivisa del Gruppo FS Italiane”. I nostri spazi sono tutti concepiti come poli dal valore culturale, sociale ed economico, conforme agli standard internazionali allo scopo di monitorare la conformità legislativa dei siti dal punto di vista degli impatti ambientali e migliorare costantemente le performance di sostenibilità degli asset. In un’ottica di transizione ecologica, l’applicazione della norma UNI EN ISO 14001 fornisce gli strumenti utili alla creazione di una mentalità proiettata al raggiungimento degli obiettivi per favorire il passaggio da un sistema di fonti energetiche inquinanti a un modello virtuoso incentrato su quelle verdi”.

“Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo primo step della collaborazione con Metropark, partendo proprio dalla Stazione di Pisa che gioca un ruolo chiave nel favorire la transizione verso una mobilità sempre più sostenibile, sia per gli utilizzatori locali, sia per i possessori di veicoli elettrici in transito. Siamo solo alla prima fase del progetto e abbiamo già in programma le prossime installazioni per arrivare ad un totale di 600 punti di ricarica in diversi parcheggi Metropark situati nelle stazioni ferroviarie di tutta Italia.” - conclude Federico Fea, Amministratore Delegato di Powy.

“L’inaugurazione della stazione di ricarica a Pisa, rappresenta un nuovo tassello dell’impegno di Stellantis a guidare la transizione energetica, garantendo una mobilità sicura, sostenibile e accessibile” sottolinea Ciro Papa, e-Mobility manager di Stellantis Italia.

“Accogliamo con grande piacere - dichiara l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone - l’intervento nell’area di sosta di Metropark alla Stazione di Pisa perché sposa in pieno l’impegno portato avanti da Pisamo in questi anni nella transizione verso un modello di mobilità smart sempre più sostenibile e green, contribuendo a proiettare la nostra città nel futuro.”

“Come Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - siamo felici che Metropark, società del Polo urbano del Gruppo FS Italiane, insieme a Powy, partner del Gruppo Stellantis, abbiano scelto Pisa come prima città in Italia dove realizzare un parcheggio green a disposizione di cittadini, visitatori e utenti della Stazione, per usufruire dei servizi di ricarica per veicoli elettrici. Il nuovo parcheggio costituisce un servizio innovativo per una zona di grande transito come la Stazione di Pisa, con oltre 18 milioni di viaggiatori, un’area che la nostra Amministrazione proprio in questo momento sta provvedendo a riqualificare con un grande intervento di rigenerazione urbana, portato avanti in accordo con Ferrovie dello Stato Italiane, per renderla sempre più accogliente, funzionale e sostenibile.”

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa