La Cattedrale di Firenze e i suoi monumenti nelle immagini fotografiche di Antonio Biagiotti

Da Giovedì 6 aprile (inaugurazione dalle ore 15.00) al 4 giugno 2023, presso la “Libreria Brunelleschi” dell’Opera di Santa Maria del Fiore a Firenze (Antica Canonica di San Giovanni, Piazza San Giovanni 7), sarà visibile la mostra “La Piazza, l’uomo, il fotografo” di Antonio Biagiotti.

L’esposizione organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, a cura di Vincenzo Circosta e Giuseppe Giari, presenta una selezione di 26 immagini fotografiche in bianco e nero sulla Cattedrale di Firenze e i suoi monumenti. Le immagini in mostra sono parte di un ampio progetto fotografico che Biagiotti ha iniziato dal 2018. Antonio Biagiotti le ha realizzate con un banco ottico e un telo oscurante sulla testa, alla maniera dei pionieri della fotografia. Le fasi successive di sviluppo e stampa, considerate parti integranti delle scelte espressive, completano l’iter che porta alle immagini che vediamo esposte. Il digitale non entra a far parte del processo creativo e produttivo del fotografo. Un modo di fare fotografia che coincide con la sua principale cifra stilistica.

Biagiotti unisce l’impegno come fotografo, con mostre in Italia e in Asia, a quello di divulgatore della fotografia analogica, attraverso corsi, seminari e workshop.

Si tratta della seconda mostra, dopo quella dedicata ai disegni dell’architetto Roberto Corazzi sulla Cupola, realizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore nella “Libreria Brunelleschi”, dove è possibile acquistare le pubblicazioni editate per l’Opera e selezionati prodotti come incisioni e fotografie d’autore.