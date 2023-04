Le Scotte e la solidarietà: dai carabinieri uova pasquali, sorrisi e allegria

Generosità e sensibilità da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Radda e Castellina in Chianti, insieme all’Arma dei Carabinieri per i piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Sono state infatti donate uova di Pasqua a tutti i piccoli ricoverati che hanno particolarmente gradito i dolci doni. Ad accogliere la delegazione la direttrice amministrativa, Maria Silvia Mancini e i professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini. Per l’Associazione Nazionale Carabinieri presente il presidente, il vice brigadiere cong. Beniamino De Gaetano; per l’Arma il Capitano Lucia Dilio, Comandante della Compagnia di Siena. «Ringraziamo di cuore l’Associazione Nazionale Carabinieri e l’Arma per la costante attenzione e vicinanza al nostro ospedale e, in particolare, ai bambini – dichiara la dottoressa Mancini – il loro costante supporto e tutte le iniziative che vengono organizzate durante l’anno contribuiscono ad avvicinare ancora di più le istituzioni con l’obiettivo comune di aiutare il prossimo».

Fonte: Aou Senese