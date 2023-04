Luce a San Pierino: intervento di efficientamento energetico in corso

E' in corso in questi giorni un importante intervento di efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica nella frazione di San Pierino (Fucecchio). Un lavoro che si inserisce nel contesto degli interventi ammessi a contributo dalla Finanziaria 2020. Il progetto riguarda la sostituzione ed implementazione dell'illuminazione pubblica attualmente presente, realizzata con apparecchi dotati di lampade a scarica, con sistemi più efficienti dotati di tecnologia LED. I lavori, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, interessano via Vecchia Samminiatese, via dell'Indipendenza, via e piazza della Chiesa, via Camaldoli, via Petroio, via Ripa, la Strada Regionale 436, via Biancospino, via del Giardino, via delle Rose, via dei Gigli, via delle Viole, via Mazzone, via Macone, via dell'Abete, via del Cedro, via del Pino, piazza della Cooperazione, via delle Camelie, via delle Azalee, via Meucci, via dei Girasoli, via delle Margherite, via del Glicine, via delle Ginestre, via Spadolini e via Terracini.

“Col decreto crescita del 2019 - spiega il sindaco Alessio Spinelli – ricevemmo un primo finanziamento di 130 mila euro e con la legge finanziaria dell'anno successivo furono aggiunte altre 5 annualità di finanziamento per un totale di 780 mila euro. Questo ci permetterà di portare a termine un lungo progetto di efficientamento che prevede la sostituzione di ben 4.300 punti luce e che si concluderà nei prossimi due anni. Quasi la totalità delle frazioni, oltre al capoluogo, sono già stata coperte. Restano fuori al momento alcune zone industriali e alcune borgate sparse ma l'intenzione è quella di arrivare a intervenire su tutto il territorio. Un lavoro enorme che riguarda tantissime strade e che, oltre al rinnovamento degli impianti di pubblica illuminazione e all'estensione di alcuni di essi, ha previsto anche il relamping di alcuni edifici pubblici come la scuola Carducci, il Palazzetto dello Sport e il campo sportivo di Botteghe. In tempi di caro bollette è importante risparmiare energia da un punto di vista economico ma è altrettanto importante l'aspetto ecologico che sta alla base di questo progetto. Un impegno per la modernizzazione e per il risparmio energetico che è stato messo in campo dai governi Conte e Draghi e che mi auguro possa proseguire anche con l'attuale esecutivo perché la modernizzazione del paese si realizza con i fatti concreti, non con le promesse”.

L'intervento di efficientamento energetico in corso potrà garantire i benefici derivanti dai consumi ridotti e dai bassi costi manutentivi, oltre al limitato contenuto di sostanze tossiche e di emissione di raggi UV e IR e alla lunga vita media delle nuove lampade LED, che peraltro non tendono a spegnersi improvvisamente bensì a diminuire gradualmente il flusso luminoso nel tempo. L'utilizzo della tecnologia LED, infatti, consente una riduzione dei consumi relativi all'illuminazione pubblica di circa il 63%. Ciò significa che, considerando un utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione per circa 4.200 ore l'anno, si ottiene un risparmio del consumo annuo di energia elettrica pari a 136.693 kWh. Oltre alla sostituzione delle apparecchiature, l'intervento prevede anche l'adeguamento di alcuni quadri elettrici esistenti e le opere di assistenza murarie necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa