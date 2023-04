Musei aperti a Pistoia: gli orari per le festività pasquali

A Pistoia per le festività pasquali i Musei Civici, il Battistero di San Giovanni in Corte, il Campanile di piazza Duomo, la Cattedrale di San Zeno, le chiese di Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia Musei, la Fortezza Santa Barbara e Pistoia Sotterranea resteranno aperti, un'occasione per turisti e cittadini di visitare la città e il suo patrimonio artistico, storico e culturale.

Musei Civici. Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile il Museo Civico di arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18. Per informazioni visitare il sito web: musei.comune.pistoia.it; Facebook: Musei Civici Pistoia e Instagram: @museicivicipistoia.

Battistero di San Giovanni in Corte. E’ sempre aperto anche per Pasqua e Pasquetta. Sabato 8 e lunedì 10 aprile l’orario è dalle 10 alle 18. Domenica 9 aprile è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'ingresso è gratuito.

Campanile di piazza Duomo. Sono previste le visite sul Campanile di piazza Duomo anche domenica 9 e lunedì 10 aprile ogni ora a partire dalle 10.30 (ogni gruppo massimo 12 persone). Il biglietto costa 10 euro, ridotto 5,50. Gli interessati possono presentarsi direttamente al Battistero oppure prenotarsi al numero 334-1689419.

Cattedrale di San Zeno. E’ sempre aperta, anche nel giorno di Pasqua, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle ore 19. L'entrata è libera. E' possibile essere accompagnati a visitare l'Altare d'Argento (che custodisce una reliquia di San Jacopo, patrono di Pistoia) all'interno della chiesa con un'audioguida. Il biglietto costa 5 euro e si acquista al Battistero. Per entrambe le visite (Campanile e Altare d'Argento) il costo del biglietto è di 12 euro.

Chiese di Sant’Andrea e San Giovanni Fuorcivitas. Saranno aperte anche per le festività pasquali dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Solo la chiesa di Sant’Andrea nel giorno di Pasqua - e comunque ogni domenica - resterà chiusa alle visite turistiche la mattina, dalle 10 alle 13, per lo svolgimento della Messa. Il giorno di chiusura per entrambe è il martedì. Per le visite, l’accesso alle due chiese è gratuito per i residenti nel comune di Pistoia; per gli altri c’è la possibilità del biglietto singolo o anche cumulativo per entrambe le chiese, quest'ultimo al costo di 4 euro. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail info@pistoiasacra.it.

Le sedi di Pistoia Musei saranno aperte a Pasqua ed eccezionalmente anche a Pasquetta. Il pubblico potrà visitare la mostra Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere a Palazzo Buontalenti (via de’ Rossi 7), Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi (via de’ Rossi 26), e il Museo di San Salvatore (piazza del Duomo). Per informazioni e prenotazioni: 0573 974267 – pistoiamusei.it.

Fortezza Santa Barbara. E’ aperta sabato 8, domenica 9 (Pasqua), lunedì 10 (Pasquetta) dalle 8.30 alle 13.30 (entrata gratuita). La Fortezza è sempre aperta da martedì a sabato, anche nella seconda e quarta domenica del mese (lunedì successivo alla domenica di apertura è chiuso) e il primo e il terzo lunedì del mese sempre dalle 8.30 alle 13.30 (in questi casi la domenica è chiuso). Info: 0573 24212 oppure https://bit.ly/3xEEwN8.

Pistoia Sotterranea è aperta tutti i giorni, compreso Pasqua, Pasquetta e martedì 11 aprile, a partire dalle ore 10 (ogni ora è possibile prenotare una visita guidata. Ultima prenotazione alle ore 16.30). Info e prenotazioni allo 0573-368023.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa