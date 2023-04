Piazza del Mercato a Pontedera, Miccoli (FdI): "Nessuna pulizia della zona"

"Uno scenario indecoroso". Sono queste le parole che usa senza mezzi termini Antonio Miccoli (FdI) per descrivere la situazione in piazza del Mercato il giorno successivo di quando si è tenuto quest'ultimo.

"Il piazzale del mercato come si può vedere dalle immagini non è stato ripulito e questa mattina la situazione è veramente indecorosa: rifiuti di ogni tipo e centinaia di volatili che si sono riversati nella zona in cerca di cibo. Per una zona cittadina non è il massimo la presenza di questi volantini che portano malattie e infezioni. Come mai l'amministrazione comunale non è intervenuta per ripulire la zona del mercato? Si potrebbero installare dei cassonetti appositi per i rifiuti degli ambulanti e si potrebbe disporre un nucleo apposito per la pulizia dei luoghi una volta terminata l'attività dei commercianti".

Fonte: Ufficio Stampa