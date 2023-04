Picchielli (Lega): “Evitare di ridurre il numero delle guardie giurate all'ospedale Empoli"

Potrebbe essere ridotto il numero delle guardie di sorveglianza all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Nel turno di giorno dalle 7 alle 19 rimarrebbe solo una guardia giurata rispetto alle due attuali.

Il Capogruppo della Lega ad Empoli Andrea Picchielli interviene sull'argomento: "Come Lega faremo di tutto affinché questa riduzione non avvenga: in un periodo come questo in cui ci sono state tantissime aggressioni ai danni degli operatori sanitari ed in cui la loro incolumità è spesso messa a repentaglio, non si può fare un ridimensionamento del genere. In ogni sede istituzionale ci batteremo affinché questo presidio di sicurezza non subisca modiche numeriche, - continua Picchielli - cercando anzi di potenziarlo rispetto alla situazione attuale. Siamo in contatto con le associazioni degli infermieri, che sono abbondantemente preoccupate, per questa decisione del numero delle guardie giurate”

“Ormai i medici e gli infermieri sono degli eroi costretti a turni di lavoro massacranti e devono preoccuparsi anche della propria incolumità. Questo è inaccettabile, speriamo in un ripensamento immediato della direzione dell’ASL Toscana Centro”, così conclude il Capogruppo della Lega.