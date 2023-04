Pisa si conferma Comune Ciclabile anche per il 2023 e mantiene la valutazione di 4 “Bike-smile” su un massimo di 5. Comuni Ciclabili è il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly. La motivazione è “per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta”. Per Pisa si tratta del sesto anno consecutivo.

Attualmente le piste ciclabili nel Comune ammontano a 56 chilometri totali. Nel periodo preso in esame (2018-2023) le piste ciclabili sono aumentate del 55,5%, passando da 36 a 56 chilomentri., con un investimento totale di 5,4 milioni di euro. L’incremento della estensione dei percorsi ciclabili ha aumentato anche il rapporto di piste ogni 100 abitanti, passato da 14 metri nel 2018 a 19,9 metri nel 2022 (+42%).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa